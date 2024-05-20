Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  162490 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  156526 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  183127 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  160576 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120141 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124873 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135415 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125612 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118864 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  293595 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  293595 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  337432 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  355666 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  554102 просмотра

Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что учения солдат НАТО в Украине не приведут к автоматической эскалации войны с россией и не повлекут за собой применение статьи 5 Договора о взаимной обороне НАТО.

Война •   •  6633 просмотра
Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана, их тела были найдены и их доставили в Тебриз.

Новости Мира •   •  5774 просмотра
Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4272 UAH/USD, укрепив гривну на 1 копейку.

Экономика •   •  8715 просмотра
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

Российские обстрелы в Харьковской области привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению жилых домов и интенсивным боевым столкновениям, во время которых украинские войска успешно отражали атаки противника.

Война •   •  9903 просмотра
Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием

Французский депутат Жан-Луи Бурланже призвал Париж разрешить Украине нанести удар по территории Фосии французским оружием.

Война •   •  10848 просмотра
В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием

В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян и несколько других должностных лиц погибли в авиакатастрофе.

Новости Мира •   •  10462 просмотра
В Иране официально объявили о гибели президента Раиси

США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

Грузия приняла противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, что повлекло потенциальные санкции США против чиновников, ответственных за подрыв демократии.

Новости Мира •   •  10667 просмотра
США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за принятия законопроекта "об иноагентах"

россияне ночью и утром обстреляли 8 громад Сумщины

Ночью и утром россияне обстреляли 8 общин в Сумской области, зафиксировано 49 взрывов из минометов, артиллерии и авиации.

Война •   •  11943 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 8 громад Сумщины

Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня

На большей части территории Украины 20 мая без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью от 8-13°C до 21-26°C днем, в горных районах несколько прохладнее.

Общество •   •  10398 просмотра
Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня

Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК

Заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Анна Пужай-Череда ни разу не подавала декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Криминал и ЧП •   •  11465 просмотра
Правила не для всех: в управлении ГНС игнорируют подачу деклараций в НАПК