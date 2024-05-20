Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Союзники по НАТО не должны опасаться, что отправка войск в Украину для обучения украинских солдат может привести к втягиванию Альянса в войну с россией, заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

В интервью Financial Times Кайя Каллас рассказала, что "есть страны, которые уже обучают солдат на местах", и они делают это на свой страх и риск. По ее словам, если на тренирующийся персонал нападут российские войска, это не приведет к автоматическому срабатыванию статьи 5 о взаимной обороне НАТО.

"Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: "Это статья 5. Давайте... бомбить россию. Так не бывает. Это не происходит автоматически. Так что эти страхи не имеют под собой оснований", - указала министр Эстонии.

Также она добавила, что "если вы посылаете своих людей на помощь украинцам ... вы знаете, что страна находится в состоянии войны, и вы отправляетесь в зону риска. Поэтому вы рискуете".

Как отмечают украинские и западные чиновники, Киеву необходимо набрать и обучить сотни тысяч солдат в ближайшие месяцы, и было бы эффективнее сделать это в Украине, а не перевозить солдат и оружие в Польшу или Германию и обратно.

В Эстонии для такого шага требуется одобрение парламента, сказала Каллас. "Это открытая общественная дискуссия, но я думаю, что сейчас мы не должны ничего исключать", - сказала она.

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Каллас утверждает, что помощь в обучении украинских войск на собственной территории, а не где-то в Европе, не будет иметь эскалационного характера.

"Пропаганда россии сводится к тому, что она находится в состоянии войны с НАТО, поэтому им не нужен повод. Что бы мы ни делали с нашей стороны... Если они захотят напасть, они нападут", - считает премьер Эстонии.

Эстонский лидер сказала, что у союзников Украины нет общей цели в Украине: одни, как Эстония, выступают за победу Украины, а другие хотят, чтобы она не проиграла.

"У нас может быть только цель - победа, но Украина сама определит, что это за победа", - сказала она, добавив, что Украина определяет победу как полное освобождение своей территории.

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Контекст

В начале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки войск на Украину, утверждая, что важно заставить москву гадать о том, как далеко пойдет Запад, чтобы помочь Киеву. В ответ большинство членов НАТО отказались от отправки войск на Украину.

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