В россии назвали французские войска "целью" для своих вооруженных сил в случае их отправки в Украину

Представитель мида рф мария захарова в среду предупредила Францию, что если президент Эммануэль Макрон отправит войска в Украину, то они будут рассматриваться российскими военными как законные цели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Макрон вызвал споры в феврале, заявив, что не исключает размещения сухопутных войск на Украине в будущем. Французский лидер предупредил, что если россия победит в Украине, то авторитет Европы будет сведен к нулю.

Представитель мида рф мария захарова заявила, что "характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать некую "стратегическую неопределенность" для россии".

"Вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенно. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенями для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этого", - сказала захарова.

По словам захаровой, россия уже наблюдает рост количества граждан Франции среди погибших в Украине.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку сухопутных войск в Украину и что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет.

После этого в рф заявили, что генеральный штаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия. Учения проведут в ответ на заявления Запада об отправке войск в Украину.