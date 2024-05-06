росія проведе навчання з тактичної ядерної зброї - міноборони рф
Київ • УНН
росія проведе навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї у відповідь на "погрози Заходу".
Генеральним штабом росії розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це у понеділок, 6 травня, повідомило міністерство оборони росії, передає УНН.
За дорученням верховного головнокомандувача збройних сил російської федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями південного військового округу із залученням авіації, а також сил військово-морського флоту
Як повідомляється, під час навчання буде здійснено" комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї".
За даними міноборони рф, навчання спрямоване на підтримання готовності особового складу і техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування і "з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу російської федерації".
Доповнення
3 квітня прессекретар російського диктатора дмитро пєсков назвав "небезпечними" і тими, що "нагнітають напруженість" заяви глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона щодо можливості ударів по рф та президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірність відправки західних військ в Україну.
Контекст
Раніше Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право завдавати ударів по території росії британською зброєю.
А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років.