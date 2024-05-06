россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф

Генеральным штабом россии начата подготовка к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило министерство обороны россии, передает УНН.

По поручению верховного главнокомандующего вооруженных сил российской федерации, с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как сообщается, во время учений будет осуществлен "комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

По данным минобороны рф, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и "в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес российской федерации".

Дополнение

3 апреля пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков назвал "опасными" и "нагнетающими напряженность" заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по рф и президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки западных войск в Украину.

Контекст

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории россии британским оружием.

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку сухопутных войск в Украину и что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет.