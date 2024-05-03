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У кремлі вважають коментарі Макрона та Кемерона щодо України "дуже небезпечними"

У кремлі вважають коментарі Макрона та Кемерона щодо України "дуже небезпечними"

Київ • УНН

 • 20974 перегляди

Речник президента росії дмитро пєсков назвав заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та президента Франції Еммануеля Макрона про можливість нанесення ударів по росії та введення західних військ в Україну "небезпечними" та "ескалацією напруженості" навколо війни в Україні, що потенційно становить загрозу для європейської безпеки.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков назвав "небезпечними" і тими, що "нагнітають напруженість" заяви глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона щодо можливості ударів по рф та президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірність відправки західних військ в Україну. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН

"Ще одна дуже небезпечна заява (Кемерона - ред.) Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії",  - заявив пєсков. 

За його словами, такі заяви ведуть  до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. пєсков  пригрозив, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", - додав пєсков.

Контекст

Раніше Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право завдавати ударів по території росії британською зброєю.

А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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