У кремлі вважають коментарі Макрона та Кемерона щодо України "дуже небезпечними"
Київ • УНН
Речник президента росії дмитро пєсков назвав заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та президента Франції Еммануеля Макрона про можливість нанесення ударів по росії та введення західних військ в Україну "небезпечними" та "ескалацією напруженості" навколо війни в Україні, що потенційно становить загрозу для європейської безпеки.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков назвав "небезпечними" і тими, що "нагнітають напруженість" заяви глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона щодо можливості ударів по рф та президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірність відправки західних військ в Україну. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
"Ще одна дуже небезпечна заява (Кемерона - ред.) Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії", - заявив пєсков.
За його словами, такі заяви ведуть до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. пєсков пригрозив, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".
"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", - додав пєсков.
Контекст
Раніше Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право завдавати ударів по території росії британською зброєю.
А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років.