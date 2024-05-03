В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков назвал "опасным" и "нагнетающими напряженность" заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по рф и президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки западных войск в Украину. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

"Еще одно очень опасное заявление (Кэмерона - ред.) Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании", - заявил песков.

По его словам, такие заявления ведут к "прямой эскалации напряженности" вокруг войны в Украине. песков пригрозил, что это потенциально "может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

"Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - добавил песков.

Контекст

Ранее Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории россии британским оружием.

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку сухопутных войск в Украину и что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет.