Макрон про можливе розгортання військ в Україні: "Виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку сухопутних військ в Україні і що виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist, пише УНН.

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На запитання The Economist, чи підтримує він те, що сказав про можливу відправку сухопутних військ в Україну, Макрон відповів: "Абсолютно".

"Як я вже сказав, я нічого не виключаю, тому що ми стикаємося з тим, хто нічого не виключає. Безсумнівно, ми занадто вагалися, визначаючи межі наших дій тому, хто їх уже не має і хто є агресором! Наша спроможність полягає в тому, щоб викликати довіру, продовжувати допомагати, давати Україні засоби для опору. Але довіра до нас також залежить від здатності стримувати, не даючи повної ясності щодо того, що ми будемо чи не будемо робити. В іншому випадку ми послаблюємо себе, це рамки, у яких ми діяли досі", - зазначив Макрон.

Зі слів президента Франції, "фактично, багато країн сказали, що протягом наступних тижнів вони зрозуміли наш підхід, що вони погодилися з нашою позицією і що ця позиція була гарною".

"Я маю чітку стратегічну мету: росія не може перемогти в Україні. Якщо росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде. Хто може робити вигляд, що росія на цьому зупиниться? Яка безпека буде для інших сусідніх країн - Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І яка довіра до європейців, які б витратили мільярди, сказали б, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали б собі засобів зупинити росію? Тому так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб росія ніколи не змогла перемогти в Україні", - зазначив Макрон.

На уточнення, чи думає він, чи доведеться іншим лідерам розділити його позицію щодо цього, якщо росію нарешті хочуть стримати, президент Франції вказав: "Ви ніколи не повинні займатися політичною фантастикою. Але я переконаний в одному, а саме в тому, що це основна умова європейської безпеки та військової надійності".

Тож якщо росія вирішила йти далі, нам усім у будь-якому разі доведеться поставити собі це запитання. Ось чому я хотів цей стратегічний тривожний дзвінок для своїх колег, а також для наших країн. Франція є країною, яка здійснювала військові інтервенції, у тому числі останнім часом. Ми розгорнули кілька тисяч військових у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити для нас загрозу. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було українське прохання - чого сьогодні немає, - ми мали б правомірно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років - зазначив Макрон.

З його слів, на саміті НАТО влітку 2022 року "ми всі виключили поставку танків, ракет глибокого ураження, авіації". "Зараз ми всі це робимо, тому було б неправильно виключати решту", - вказав він.

"Але, перш за все, виключати це було б неправильно з точки зору довіри та стримування росіян. До речі, зауважу, що агресивність російської реакції на те, що я сказав, показала, що це дало бажаний ефект, а саме: не думайте, що ми тут зупинимося, якщо ви не зупинитеся", - зауважив Макрон.

Нагадаємо

27 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.