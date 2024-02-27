Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну
Київ • УНН
Макрон заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги Росії у війні.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати, повідомляє AFP, передає УНН.
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Наразі немає єдиної думки щодо цього. Але для досягнення мети не можна нічого виключати
Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб не дати Росії перемогти.
Ми повинні зробити все можливе, щоб Росія не виграла війну
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