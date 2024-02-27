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Макрон не исключает отправку западных войск в Украину

Макрон не исключает отправку западных войск в Украину

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 22:47  •  7422 просмотра

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Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать, сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Пока нет единого мнения на этот счет. Но для достижения цели нельзя ничего исключать

сказал Макрон в конце международной конференции по вопросам Украины в Париже в понедельник, 26 февраля.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы не дать России победить.

Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия не выиграла войну

подчеркнул президент Франции.

Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы26 февраля 2024, 22:06 • 11264 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
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Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну
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