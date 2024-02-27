Макрон не исключает отправку западных войск в Украину
Киев • УНН
Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать, сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Пока нет единого мнения на этот счет. Но для достижения цели нельзя ничего исключать
Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы не дать России победить.
Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия не выиграла войну
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Макрон не исключает отправку западных войск в Украину
Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.
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