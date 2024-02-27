Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы

Нидерланды выделят Украине дополнительно 100 миллионов евро на боеприпасы. Об этом объявил в понедельник вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на платформе Х, передает УНН.

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Через два года после вторжения украинские войска продолжают мужественно стоять на своем. Но мы также видим, что Россия продолжает давить на передовую. Это предъявляет большие требования к тем, кто их защищает написал Марк Рютте.

Он подчеркнул, что по приглашению президента Франции сегодня вечером он был в Париже с главами государств и правительств широкой группы стран на встрече по поддержке Украины.

Важно, прежде всего, выполнить то, что мы обещали. И посмотрите, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов проинформировал политик.

Рюттер добавил, что, по его мнению, Путин готовится к длительной войне и поэтому Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности.

Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне. Поэтому Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет подытожил премьер-министр Нидерландов.

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