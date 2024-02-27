Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  101126 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  113292 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  117788 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  125994 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  124848 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  122506 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  144660 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  154574 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  141094 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
25.02.24  •  134275 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы

Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 22:06  •  5432 просмотра

Read in English

Нидерланды выделят 100 миллионов евро на боеприпасы, чтобы помочь Украине продолжить защиту от российских атак.

Нидерланды выделят Украине дополнительно 100 миллионов евро на боеприпасы. Об этом объявил в понедельник вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на платформе Х, передает УНН.

Детали

Через два года после вторжения украинские войска продолжают мужественно стоять на своем. Но мы также видим, что Россия продолжает давить на передовую. Это предъявляет большие требования к тем, кто их защищает

написал Марк Рютте.

Он подчеркнул, что по приглашению президента Франции сегодня вечером он был в Париже с главами государств и правительств широкой группы стран на встрече по поддержке Украины.

Важно, прежде всего, выполнить то, что мы обещали. И посмотрите, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов

проинформировал политик.

Рюттер добавил, что, по его мнению, Путин готовится к длительной войне и поэтому Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности.

Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне. Поэтому Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет

подытожил премьер-министр Нидерландов.

Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь26 февраля 2024, 20:26 • 13983 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
mark-ryutteМарк Рютте
parizhПариж
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на боєприпаси
Netherlands to allocate EUR 100 million for ammunition to Ukraine
Новости по теме

Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы

Нидерланды выделят 100 миллионов евро на боеприпасы, чтобы помочь Украине продолжить защиту от российских атак.

Война •   •  5432 просмотра
Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы

Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.

Война •   •  12664 просмотра
Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Украина увеличит экспорт электроэнергии в страны ЕС до 550 МВт в час

Украина увеличит максимальный экспорт электроэнергии в страны ЕС с 400 МВт в час до 550 МВт в час с 1 марта.

Экономика •   •  10782 просмотра
Украина увеличит экспорт электроэнергии в страны ЕС до 550 МВт в час

Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси

Литва усилит контроль за качеством зерна, импортируемого из россии и других стран с высоким уровнем риска, таких как беларусь, Приднестровье и неподконтрольные их правительствам территории Украины и Грузии.

Экономика •   •  11935 просмотра
Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси

В Хмельницкой области раздаются взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области во время воздушной тревоги 26 февраля после того, как, по сообщениям, российские беспилотники нанесли удар по этой местности.

Война •   •  20121 просмотра
В Хмельницкой области раздаются взрывы

В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО

Белый дом призвал Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО после того, как венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие на пути к членству.

Новости Мира •   •  16353 просмотра
В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО

На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

Украинские силы противовоздушной обороны сбили две российские крылатые ракеты в Днепропетровской области 26 февраля.

Война •   •  18213 просмотра
На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.

Война •   •  18008 просмотра
В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.

Война •   •  16312 просмотра
Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

В Венгрии парламент избрал нового президента

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом страны - 134 голоса "за" и 5 "против".

Новости Мира •   •  13939 просмотра
В Венгрии парламент избрал нового президента