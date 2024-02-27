Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы
Киев • УНН
Нидерланды выделят 100 миллионов евро на боеприпасы, чтобы помочь Украине продолжить защиту от российских атак.
Нидерланды выделят Украине дополнительно 100 миллионов евро на боеприпасы. Об этом объявил в понедельник вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на платформе Х, передает УНН.
Детали
Через два года после вторжения украинские войска продолжают мужественно стоять на своем. Но мы также видим, что Россия продолжает давить на передовую. Это предъявляет большие требования к тем, кто их защищает
Он подчеркнул, что по приглашению президента Франции сегодня вечером он был в Париже с главами государств и правительств широкой группы стран на встрече по поддержке Украины.
Важно, прежде всего, выполнить то, что мы обещали. И посмотрите, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов
Рюттер добавил, что, по его мнению, Путин готовится к длительной войне и поэтому Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности.
Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне. Поэтому Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет
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Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы
Нидерланды выделят 100 миллионов евро на боеприпасы, чтобы помочь Украине продолжить защиту от российских атак.
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