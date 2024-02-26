Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь
Киев • УНН
Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.
Германия объявила об отправке новой партии военной помощи Украине, в которую вошли артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования. Об этом говорится на сайте правительства Германии в понедельник, 26 февраля, передает УНН.
Детали
В список вошли:
- 14 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров;
- 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
- четыре машины разминирования WISENT 1;
- три мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 250 наборов инструментов с подрывными материалами;
- 22 системы датчиков и глушилок против БПЛА;
- 12 терминалов спутниковой связи;
- четыре автомобиля для охраны границы.
Кроме этого, Германия обновила перечень помощи, которую Германия планирует предоставить Украине в будущем: 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против дронов.
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Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь
Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.
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