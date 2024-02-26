Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь

Германия объявила об отправке новой партии военной помощи Украине, в которую вошли артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования. Об этом говорится на сайте правительства Германии в понедельник, 26 февраля, передает УНН.

Детали

В список вошли:

14 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров;

10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;

четыре машины разминирования WISENT 1;

три мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

250 наборов инструментов с подрывными материалами;

22 системы датчиков и глушилок против БПЛА;

12 терминалов спутниковой связи;

четыре автомобиля для охраны границы.

Кроме этого, Германия обновила перечень помощи, которую Германия планирует предоставить Украине в будущем: 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против дронов.

Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ