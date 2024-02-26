Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ
Киев • УНН
Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.
Представители Германии пытаются договориться с Индией о закупке боеприпасов для Украины. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что неформальная группа офицеров, дипломатов и государственных служащих из канцелярии, финансового и экономического ведомств встречается в Берлине каждые две недели.
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Они дают советы, к каким странам можно обратиться, какие еще могут иметь запасы боеприпасов, и как их убедить. По информации из правительственных кругов, политических табу в этих переговорах почти не существует.
Инсайдеры выяснили, что в Индии есть достаточно большие запасы артиллерийских боеприпасов - около несколько сотен тысяч выстрелов. Однако правительство в Нью-Дели открыто не хочет продавать свои снаряды, ведь официально Индия все еще поддерживает дружеские отношения с Москвой.
Как следствие, сейчас ведутся скрытые переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников
Дополнение
В Берлине также допускают подобные соглашения с арабскими странами, которые имеют значительные запасы артиллерийских снарядов.
Кроме того, эксперты допускают, что на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще имеют запасы - или даже могут производить боеприпасы.
Напомним
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любое государство-член ЕС, которое хочет увеличить поставки боеприпасов в Украину, может заказывать артиллерийские снаряды за пределами Европы.
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