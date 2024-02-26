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Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 10:56  •  50204 просмотра

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Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.

Представители Германии пытаются договориться с Индией о закупке боеприпасов для Украины. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что неформальная группа офицеров, дипломатов и государственных служащих из канцелярии, финансового и экономического ведомств встречается в Берлине каждые две недели.

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Они дают советы, к каким странам можно обратиться, какие еще могут иметь запасы боеприпасов, и как их убедить. По информации из правительственных кругов, политических табу в этих переговорах почти не существует.

Инсайдеры выяснили, что в Индии есть достаточно большие запасы артиллерийских боеприпасов - около несколько сотен тысяч выстрелов. Однако правительство в Нью-Дели открыто не хочет продавать свои снаряды, ведь официально Индия все еще поддерживает дружеские отношения с Москвой.

Как следствие, сейчас ведутся скрытые переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников

- пишет немецкое издание.

Дополнение

В Берлине также допускают подобные соглашения с арабскими странами, которые имеют значительные запасы артиллерийских снарядов. 

Кроме того, эксперты допускают, что на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще имеют запасы - или даже могут производить боеприпасы.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любое государство-член ЕС, которое хочет увеличить поставки боеприпасов в Украину, может заказывать артиллерийские снаряды за пределами Европы.

Politico: группа стран во главе с Францией блокирует решение о закупке боеприпасов за пределами ЕС для помощи Украине16 февраля 2024, 09:13 • 28734 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Німеччина намагається таємно домовитись з Індією про закупівлю снарядів для України - ЗМІ
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