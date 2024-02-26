Німеччина намагається таємно домовитись з Індією про закупівлю снарядів для України - ЗМІ
Київ • УНН
Німеччина веде таємні переговори з Індією про закупівлю боєприпасів для підтримки України через посередників, оскільки Індія підтримує дружні зв'язки з Росією.
Представники Німеччини намагаються домовитись з Індією про закупівлю боєприпасів для України. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, пише УНН.
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Зазначається, що неформальна група офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.
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Вони дають поради, до яких країн можна звернутися, які ще можуть мати запаси боєприпасів, і як їх переконати. За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.
Інсайдери з'ясували, що в Індії є досить великі запаси артилерійських боєприпасів - близько кілька сотень тисяч пострілів. Проте уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди, адже офіційно Індія все ще підтримує дружні відносини з москвою.
Як наслідок, зараз ведуться приховані переговори про те, чи можна отримати боєприпаси через посередників
Доповнення
У Берліні також допускають подібні угоди з арабськими країнами, які мають значні запаси артилерійських снарядів.
Окрім того, експерти допускають, що на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають запаси – або навіть можуть виробляти боєприпаси.
Нагадаємо
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що будь-яка держава-член ЄС, яка хоче збільшити постачання боєприпасів в Україну, може замовляти артилерійські снаряди за межами Європи.
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