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Німеччина намагається таємно домовитись з Індією про закупівлю снарядів для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 117389 перегляди

Німеччина веде таємні переговори з Індією про закупівлю боєприпасів для підтримки України через посередників, оскільки Індія підтримує дружні зв'язки з Росією.

Німеччина намагається таємно домовитись з Індією про закупівлю снарядів для України - ЗМІ

Представники Німеччини намагаються домовитись з Індією про закупівлю боєприпасів для України. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що неформальна група офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств зустрічається в Берліні кожні два тижні.

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Вони дають поради, до яких країн можна звернутися, які ще можуть мати запаси боєприпасів, і як їх переконати. За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.

Інсайдери з'ясували, що в Індії є досить великі запаси артилерійських боєприпасів - близько кілька сотень тисяч пострілів. Проте уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди, адже офіційно Індія все ще підтримує дружні відносини з москвою.

Як наслідок, зараз ведуться приховані переговори про те, чи можна отримати боєприпаси через посередників

- пише німецьке видання.

Доповнення

У Берліні також допускають подібні угоди з арабськими країнами, які мають значні запаси артилерійських снарядів. 

Окрім того, експерти допускають, що на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають запаси – або навіть можуть виробляти боєприпаси.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що будь-яка держава-член ЄС, яка хоче збільшити постачання боєприпасів в Україну, може замовляти артилерійські снаряди за межами Європи.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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