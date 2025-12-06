рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
У ніч на 6 грудня росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичних об'єктах у 8 областях. Внаслідок атаки знеструмлено споживачів у 6 регіонах, енергетики проводять відновлювальні роботи.
У результаті ударів є знеструмлені споживачі, передає УНН із посиланням на Міненерго.
У ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях
За даними відомства, аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
