Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років
Київ • УНН
Даян Холечек, перша дружина голлівудського актора Чака Норріса, померла у віці 84 років у своєму будинку в Техасі. Причиною смерті стала тривала боротьба з деменцією.
Даян Холечек — шкільна любов голівудського актора Чака Норріса, на якій він був одружений кілька десятиліть — померла. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.
Деталі
Майк Норріс, син Даян і Чака розповів виданню, що Даян тихо померла у себе вдома в Техасі після тривалої боротьби з деменцією.
Майк сказав: "Ми вдячні, що їй більше не доводиться страждати. Вона була найкращою, чудовою мамою. Нам дуже пощастило мати її".
Чак і Даян познайомилися у школі в Торранс, Каліфорнія, наприкінці 1950-х років і одружилися у 1958 році, коли їм було всього 18 і 17 років відповідно.
Вони мали двох дітей — Майка та його молодшого брата Еріка Норріса, колишнього гонщика NASCAR.
Померла номінантка на Оскар Саллі Кіркленд – зірка фільмів "Анна" та "Жало"11.11.25, 21:07 • 6588 переглядiв
Під час їхнього спільного життя Чак був невірний, ставши батьком доньки на початку 1960-х з іншою жінкою, коли служив у Повітряних силах США.
Даян підтримувала його під час стрімкого злету до слави як чемпіона з бойових мистецтв та зірки бойовиків у 1970-х і 1980-х роках, хоча вони зрештою розійшлися у 1988 році і розлучилися наступного року.
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24.11.25, 10:11 • 120672 перегляди