Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років
22 грудня, 01:25 • 15227 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 29224 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 33568 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 41526 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 38991 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 48490 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72514 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 86275 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45773 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Даян Холечек, перша дружина голлівудського актора Чака Норріса, померла у віці 84 років у своєму будинку в Техасі. Причиною смерті стала тривала боротьба з деменцією.

Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років

Даян Холечек — шкільна любов голівудського актора Чака Норріса, на якій він був одружений кілька десятиліть — померла. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Майк Норріс, син Даян і Чака розповів виданню, що Даян тихо померла у себе вдома в Техасі після тривалої боротьби з деменцією.

Майк сказав: "Ми вдячні, що їй більше не доводиться страждати. Вона була найкращою, чудовою мамою. Нам дуже пощастило мати її".

Чак і Даян познайомилися у школі в Торранс, Каліфорнія, наприкінці 1950-х років і одружилися у 1958 році, коли їм було всього 18 і 17 років відповідно.

Вони мали двох дітей — Майка та його молодшого брата Еріка Норріса, колишнього гонщика NASCAR.

Померла номінантка на Оскар Саллі Кіркленд – зірка фільмів "Анна" та "Жало"11.11.25, 21:07 • 6588 переглядiв

Під час їхнього спільного життя Чак був невірний, ставши батьком доньки на початку 1960-х з іншою жінкою, коли служив у Повітряних силах США.

Даян підтримувала його під час стрімкого злету до слави як чемпіона з бойових мистецтв та зірки бойовиків у 1970-х і 1980-х роках, хоча вони зрештою розійшлися у 1988 році і розлучилися наступного року.

Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24.11.25, 10:11 • 120672 перегляди

Ольга Розгон

Новини СвітуУНН Lite
Фільм
Серіали
Шлюб
Повітряні сили США
Каліфорнія
Техас