Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 1934 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 15265 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 29262 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 33604 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 41555 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 39004 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 48505 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72524 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 86301 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45781 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
88%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 11195 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438002:28 • 8058 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа02:55 • 14879 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 17103 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 14300 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 29876 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 52546 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 86301 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 123570 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 92185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Олег Кипер
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 36 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 21005 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 22505 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 34511 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 57938 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Золото
Фильм
Социальная сеть

Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Дайан Холечек, первая жена голливудского актера Чака Норриса, умерла в возрасте 84 лет в своем доме в Техасе. Причиной смерти стала продолжительная борьба с деменцией.

Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет

Дайан Холечек — школьная любовь голливудского актера Чака Норриса, на которой он был женат несколько десятилетий — умерла. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Подробности

Майк Норрис, сын Дайан и Чака, рассказал изданию, что Дайан тихо скончалась у себя дома в Техасе после продолжительной борьбы с деменцией.

Майк сказал: "Мы благодарны, что ей больше не приходится страдать. Она была лучшей, замечательной мамой. Нам очень повезло иметь ее".

Чак и Дайан познакомились в школе в Торрансе, Калифорния, в конце 1950-х годов и поженились в 1958 году, когда им было всего 18 и 17 лет соответственно.

У них было двое детей — Майк и его младший брат Эрик Норрис, бывший гонщик NASCAR.

Умерла номинантка на Оскар Салли Киркленд – звезда фильмов "Анна" и "Жало"11.11.25, 21:07 • 6588 просмотров

Во время их совместной жизни Чак был неверен, став отцом дочери в начале 1960-х с другой женщиной, когда служил в Военно-воздушных силах США.

Дайан поддерживала его во время стремительного взлета к славе как чемпиона по боевым искусствам и звезды боевиков в 1970-х и 1980-х годах, хотя они в конечном итоге разошлись в 1988 году и развелись в следующем году.

Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24.11.25, 10:11 • 120672 просмотра

Ольга Розгон

Новости МираУНН Lite
Фильм
Сериал
Брак
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Калифорния
Техас