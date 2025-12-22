Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет
Дайан Холечек, первая жена голливудского актера Чака Норриса, умерла в возрасте 84 лет в своем доме в Техасе. Причиной смерти стала продолжительная борьба с деменцией.
Дайан Холечек — школьная любовь голливудского актера Чака Норриса, на которой он был женат несколько десятилетий — умерла. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.
Майк Норрис, сын Дайан и Чака, рассказал изданию, что Дайан тихо скончалась у себя дома в Техасе после продолжительной борьбы с деменцией.
Майк сказал: "Мы благодарны, что ей больше не приходится страдать. Она была лучшей, замечательной мамой. Нам очень повезло иметь ее".
Чак и Дайан познакомились в школе в Торрансе, Калифорния, в конце 1950-х годов и поженились в 1958 году, когда им было всего 18 и 17 лет соответственно.
У них было двое детей — Майк и его младший брат Эрик Норрис, бывший гонщик NASCAR.
Во время их совместной жизни Чак был неверен, став отцом дочери в начале 1960-х с другой женщиной, когда служил в Военно-воздушных силах США.
Дайан поддерживала его во время стремительного взлета к славе как чемпиона по боевым искусствам и звезды боевиков в 1970-х и 1980-х годах, хотя они в конечном итоге разошлись в 1988 году и развелись в следующем году.
