Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 15648 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 15404 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 16897 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 23272 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 30173 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31970 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35864 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26866 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22866 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20051 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
73%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 17994 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 16011 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 18414 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 7730 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 22072 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 15687 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 50252 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 127948 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 90662 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 95166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 2896 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 3664 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 35340 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 46014 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 47849 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сериал
Тесла Модель Y

Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года

Киев • УНН

 • 2896 просмотра

Немецкий актер Удо Кир, известный сотрудничеством с Энди Уорхолом, Ларсом фон Триером и Мадонной, скончался в возрасте 81 года. Он сыграл более чем в 200 фильмах, включая главные роли в лентах Уорхола "Тело для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы".

Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года

Удо Кир, немецкий актер и культовая икона, сотрудничавший с такими известными личностями, как Энди Уорхол, Ларс фон Триер и Мадонна, скончался в воскресенье утром, сообщил художник Делберт МакБрайд. Ему был 81 год. Об этом передает Variety, пишет УНН.

Подробности

Среди более чем 200 фильмов в его обширной творческой карьере наиболее известными стали работы Кира с Уорхолом. Кир сыграл главные роли в фильмах "Тело для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы". Оба фильма были срежиссированы Полом Моррисси и спродюсированы Уорхолом и представляли собой субверсивные и соблазнительные переосмысления классических голливудских монстров, где Кир придавал персонажам одновременно жуткий и комически неуклюжий оттенок.

Эти два фильма сделали Кира знаменитым, и в течение следующих двух десятилетий он работал в Европе, сотрудничая с легендарным сценаристом и режиссером Райнером Вернером Фассбиндером над лентами "Жена станционного", "Третье поколение" и "Лили Марлен". Затем, на Берлинском кинофестивале, Кир встретил будущего двукратного номинанта на "Оскар" Гаса Ван Сента, которого Кир считал человеком, который помог ему получить американское разрешение на работу и карточку SAG.

В 1991 году Ван Сент представил Кира американской аудитории в своем драматическом фильме о взрослении — "Мой собственный штат Айдахо". Кир появился во второстепенной роли рядом со звездами Ривером Фениксом и Киану Ривзом.

Примерно в то же время Кир начал долгосрочное сотрудничество с фон Триером. Начиная с конца 1980-х с фильма "Эпидемия", Кир появился в ленте 1991 года "Европа", а затем в нескольких эпизодах долгоиграющего хоррор-триллер сериала фон Триера "Королевство" в течение 1990-х и 2000-х годов. Другие их совместные работы включают "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка: Том II".

Умерла номинантка на Оскар Салли Киркленд – звезда фильмов "Анна" и "Жало"11.11.25, 21:07 • 6371 просмотр

В 1990-х годах Кир также снимался во второстепенных ролях в крупных голливудских постановках, таких как "Эйс Вентура: Детектив домашних животных", "Армагеддон" и "Блэйд". Он также появился в книге Мадонны "Sex" (1992) и в ее музыкальных клипах на песни "Erotica" и "Deeper and Deeper" из альбома "Erotica".

Новейшим фильмом с участием Кира стала лента Клебера Мендонсы Фильо "Тайный агент", которая принесла главному актеру Вагнеру Моуре награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале 2025 года.

Удо Кирспе родился в Кельне, Германия, в больнице, которая подвергалась бомбардировкам союзниками. В 18 лет он переехал в Лондон после встречи с Фассбиндером в баре.

"Мне нравилось внимание, поэтому я стал актером", – сказал он Питеру Дебрюжу из Variety в интервью 2024 года. После многих лет работы между Европой и США Кир поселился в Лос-Анджелесе и Палм-Спрингс, где жил в бывшей библиотеке середины века и занимался искусством, архитектурой и коллекционированием. Он был постоянным гостем на кинофестивале Палм-Спрингс, где тепло принимал награды от поклонников.

Ольга Розгон

КультураНовости МираУНН Lite
Музыкант
Режиссер
Фильм
Сериал
Германия
Лос-Анджелес
Лондон