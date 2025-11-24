Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года

Удо Кир, немецкий актер и культовая икона, сотрудничавший с такими известными личностями, как Энди Уорхол, Ларс фон Триер и Мадонна, скончался в воскресенье утром, сообщил художник Делберт МакБрайд. Ему был 81 год. Об этом передает Variety, пишет УНН.

Подробности

Среди более чем 200 фильмов в его обширной творческой карьере наиболее известными стали работы Кира с Уорхолом. Кир сыграл главные роли в фильмах "Тело для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы". Оба фильма были срежиссированы Полом Моррисси и спродюсированы Уорхолом и представляли собой субверсивные и соблазнительные переосмысления классических голливудских монстров, где Кир придавал персонажам одновременно жуткий и комически неуклюжий оттенок.

Эти два фильма сделали Кира знаменитым, и в течение следующих двух десятилетий он работал в Европе, сотрудничая с легендарным сценаристом и режиссером Райнером Вернером Фассбиндером над лентами "Жена станционного", "Третье поколение" и "Лили Марлен". Затем, на Берлинском кинофестивале, Кир встретил будущего двукратного номинанта на "Оскар" Гаса Ван Сента, которого Кир считал человеком, который помог ему получить американское разрешение на работу и карточку SAG.

В 1991 году Ван Сент представил Кира американской аудитории в своем драматическом фильме о взрослении — "Мой собственный штат Айдахо". Кир появился во второстепенной роли рядом со звездами Ривером Фениксом и Киану Ривзом.

Примерно в то же время Кир начал долгосрочное сотрудничество с фон Триером. Начиная с конца 1980-х с фильма "Эпидемия", Кир появился в ленте 1991 года "Европа", а затем в нескольких эпизодах долгоиграющего хоррор-триллер сериала фон Триера "Королевство" в течение 1990-х и 2000-х годов. Другие их совместные работы включают "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия" и "Нимфоманка: Том II".

Умерла номинантка на Оскар Салли Киркленд – звезда фильмов "Анна" и "Жало"

В 1990-х годах Кир также снимался во второстепенных ролях в крупных голливудских постановках, таких как "Эйс Вентура: Детектив домашних животных", "Армагеддон" и "Блэйд". Он также появился в книге Мадонны "Sex" (1992) и в ее музыкальных клипах на песни "Erotica" и "Deeper and Deeper" из альбома "Erotica".

Новейшим фильмом с участием Кира стала лента Клебера Мендонсы Фильо "Тайный агент", которая принесла главному актеру Вагнеру Моуре награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале 2025 года.

Удо Кирспе родился в Кельне, Германия, в больнице, которая подвергалась бомбардировкам союзниками. В 18 лет он переехал в Лондон после встречи с Фассбиндером в баре.

"Мне нравилось внимание, поэтому я стал актером", – сказал он Питеру Дебрюжу из Variety в интервью 2024 года. После многих лет работы между Европой и США Кир поселился в Лос-Анджелесе и Палм-Спрингс, где жил в бывшей библиотеке середины века и занимался искусством, архитектурой и коллекционированием. Он был постоянным гостем на кинофестивале Палм-Спрингс, где тепло принимал награды от поклонников.