Умерла номинантка на Оскар Салли Киркленд – звезда фильмов "Анна" и "Жало"
Актриса Салли Киркленд, номинированная на Оскар за роль в фильме "Анна", скончалась в возрасте 84 лет в хосписе в Палм-Спрингс. Она также известна по ролям в лентах "Жало" и "Брюс Всемогущий", получив признание за свой талант.
Американская актриса Салли Киркленд, известная своей ролью в фильме "Анна", за которую была номинирована на премию Оскар, умерла в возрасте 84 лет. Как сообщил ее агент Майкл Грин, актриса ушла из жизни во вторник утром в хосписе в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Киркленд получила признание за роль угасающей чехословацкой кинозвезды, которая пытается восстановить карьеру в Нью-Йорке. Фильм "Анна" (1984) принес ей не только номинацию на Оскар, но и награды Золотой Глобус и премию "Независимый дух".
В ее фильмографии – второстепенные роли в классических лентах "Афера" (1973), "Какими мы были" (1973), "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" (1991) и "Брюс Всемогущий" (2003).
Кинокритик Los Angeles Times Шейла Бенсон писала: "Киркленд – одна из тех актрис, чей талант был тайной для ее коллег-актеров, но в некоторой степени загадкой для широкой публики".
Салли Киркленд родилась 31 октября 1941 года в Нью-Йорке. Она была названа в честь своей матери, редактора моды журналов Vogue и LIFE, и еще в детстве начала карьеру модели, а затем училась у легендарного Ли Страсберга.
Каждый, кто знал работу Салли как актрисы, понимает, что она была мастером своего дела в значительной степени благодаря своему глубокому и искреннему сочувствию ко всем людям
