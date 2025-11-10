Звезда "Династии" Бетти Гарфорд умерла в возрасте 98 лет - Daily Mail
Киев • УНН
При жизни она стала известна благодаря ролям в проектах "Династия" и "Бумажная погоня". Причиной смерти стали продолжительные возрастные болезни.
Американская актриса Бетти Гарфорд, известная по ролям в фильмах "Династия" и "Бумажная погоня", скончалась на 99 году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Причиной смерти стали продолжительные возрастные болезни актрисы. Ее не стало в полдень 2 ноября 2025 года.
Чем запомнилась Гарфорд
Она родилась в Нью-Йорке 28 января 1927 года. Ее телевизионная карьера длилась несколько десятилетий. Она начала заниматься актерской карьерой в 20-летнем возрасте.
Свои первые роли в кино Гарфорд получила в 1950-х годах: она снялась в таких проектах, как "Дым от выстрелов", "Криминальная классика", "Театр у камина", "Альфред Хичкок представляет".
Наибольшую популярность она получила благодаря роли миссис Ноттингем в сериале "Бумажная погоня" - также она снялась в проекте "Династия".
Гарфорд была замужем за калифорнийским скульптором Оливером Эндрюсом. У них родился сын, которого они назвали Крис (родился 29 сентября 1952 года), но они развелись в конце 1970-х годов. Далее она жила с венгерским актером Алексом де Назоди до его смерти.
Напомним
