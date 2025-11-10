ukenru
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Звезда "Династии" Бетти Гарфорд умерла в возрасте 98 лет - Daily Mail

Киев • УНН

При жизни она стала известна благодаря ролям в проектах "Династия" и "Бумажная погоня". Причиной смерти стали продолжительные возрастные болезни.

Звезда "Династии" Бетти Гарфорд умерла в возрасте 98 лет - Daily Mail

Американская актриса Бетти Гарфорд, известная по ролям в фильмах "Династия" и "Бумажная погоня", скончалась на 99 году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Причиной смерти стали продолжительные возрастные болезни актрисы. Ее не стало в полдень 2 ноября 2025 года.

Чем запомнилась Гарфорд

Она родилась в Нью-Йорке 28 января 1927 года. Ее телевизионная карьера длилась несколько десятилетий. Она начала заниматься актерской карьерой в 20-летнем возрасте.

Свои первые роли в кино Гарфорд получила в 1950-х годах: она снялась в таких проектах, как "Дым от выстрелов", "Криминальная классика", "Театр у камина", "Альфред Хичкок представляет".

Наибольшую популярность она получила благодаря роли миссис Ноттингем в сериале "Бумажная погоня" - также она снялась в проекте "Династия".

Гарфорд была замужем за калифорнийским скульптором Оливером Эндрюсом. У них родился сын, которого они назвали Крис (родился 29 сентября 1952 года), но они развелись в конце 1970-х годов. Далее она жила с венгерским актером Алексом де Назоди до его смерти.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Британии в возрасте 68 лет скончался ведущий Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон после непродолжительной борьбы с раком легких.

Евгений Устименко

КультураНовости Мира
Карцинома
Фильм
Сериал
Брак
Нью-Йорк
Великобритания