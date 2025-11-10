Зірка "Династії" Бетті Гарфорд померла у віці 98 років - Daily Mail
Київ • УНН
За життя вона стала відомою завдяки ролям в проектах "Династія" і "Паперова гонитва". Причиною смерті стали тривалі вікові хвороби.
Американська акторка Бетті Гарфорд, відома за ролями в фільмах "Династія" і "Паперова гонитва", померла на 99 році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Причиною смерті стали тривалі вікові хвороби акторки. Її не стало опівдні 2 листопада 2025 року.
Чим запам’яталась Гарфорд
Вона народилася в Нью-Йорку 28 січня 1927 року. Її телевізійна кар'єра тривала кілька десятиліть. Вона почала займатися акторською кар’єрою у 20-річному віці.
Свої перші ролі в кіно Гарфорд отримала в 1950-х роках: вона знялась у таких проектах, як "Дим від пострілів", "Кримінальна класика", "Театр біля каміну", "Альфред Хічкок представляє".
Найбільшу популярність вона отримала завдяки ролі місіс Ноттінгем в серіалі "Паперова гонитва" - також вона знялась в проекті "Династія".
Гарфорд була одружена з каліфорнійським скульптором Олівером Ендрюсом. У них народився син, якого вони назвали Кріс (народився 29 вересня 1952 року), але вони розлучилися в кінці 1970-х років. Далі вона жила з угорським актором Алексом де Назоді до його смерті.
Нагадаємо
