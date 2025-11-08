ukenru
У Британії помер легендарний ведучий Top Gear Квентін Вілсон

Київ • УНН

 • 2588 перегляди

Ведучий Top Gear та Fifth Gear Квентін Вілсон помер у віці 68 років після нетривалої боротьби з раком легень. Він був відомим автодилером, автомобільним журналістом та захисником прав споживачів, який виступав за доступність електромобілів.

У Британії помер легендарний ведучий Top Gear Квентін Вілсон

У Великій Британії від раку легень промер легендарний ведучий Top Gear та Fifth Gear Квентін Вілсон. Йому було 68 років, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Автодилер та автомобільний журналіст, який народився в Лестері, приєднався до шоу BBC у 1991 році, виступаючи разом із такими акторами, як Джеремі Кларксон та Джеймс Мей, доки початковий формат не був скасований через 10 років.

Потім він перейшов на Channel 5, щоб приєднатися до конкуруючого автомобільного шоу Fifth Gear, і не повернувся, коли Top Gear перезапустили у 2002 році. 68-річний актор помер у суботу після нетривалої боротьби з раком легенів, повідомила його родина.

У своїй заяві вони назвали його "справжнім національним скарбом", який "приніс радість від керування автомобілем, від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів, у наші вітальні".

Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії04.11.25, 17:56 • 9515 переглядiв

Квентін Вілсон був завзятим "захисником прав споживачів", виступаючи за низку кампаній, зокрема допомагаючи заморожувати акциз на паливо у своїй кампанії FairFuel. Нещодавно він "невпинно" працював над тим, щоб зробити електромобілі доступними завдяки своїй кампанії FairCharge, повідомила його родина.

У заяві продовжувалося: "Задовго до того, як це стало модно, він відстоював GM EV1 та перспективу електромобілів, доводячи, що він завжди випереджає час.

"Улюблений чоловік Мікаели, відданий батько Мерседес, Макса і Міні, і дорогий дідусь Саскії, Ксандера та Роксани.

"Квентіна дуже не вистачатиме його родині, друзям та всім, хто знав його особисто та професійно. Простору, яку він залишив, ніколи не можна заповнити. Його знання були не просто отримані, а й прожиті; бібліотека досвіду, яка тепер поза нашим досяжністю", - говориться в повідомленні робини.

Додамо

Американський генетик Джеймс Вотсон помер у віці 97 років в Іст-Нортпорті. Він був одним із відкривачів структури ДНК у 1953 році та лауреатом Нобелівської премії 1962 року.

Павло Зінченко

Новини Світу
Карцинома
Велика Британія