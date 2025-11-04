Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії

У віці 85 років після тривалої хвороби помер Гопічанд Хіндуджа, мільярдер і співвласник сімейного конгломерату Hinduja Group, який зробив його найбагатшою людиною Великої Британії. Про це повідомляє FT, пише УНН.

Деталі

Хіндуджа, відомий як GP, долучився до сімейного бізнесу у 1959 році та разом із братами перетворив невелику торгову компанію, засновану в Індії понад сто років тому, на глобальний промислово-фінансовий конгломерат із активами у банківській справі, нафтопереробці, нерухомості та транспорті.

Він був скромним і радісним, а також другом для всіх, кого зустрічав... Його також пам’ятатимуть за неймовірну роботу у розбудові Hinduja Group протягом останніх 70 років до світового успіху, яким вона є зараз – заявила родина покійного.

Хіндуджа залишив дружину та трьох дітей.

Індійські політики та бізнесмени висловили співчуття.

Завдяки його видатному лідерству Hinduja Group стала символом індійського підприємництва та глобальної досконалості – заявив сталевий магнат Навін Джиндал.

А головний міністр штату Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду назвав його "промисловцем-візіонером", зазначивши, що "він відіграв важливу роль у перетворенні групи на справді глобальний конгломерат".

Сам Хіндуджа в інтерв’ю Financial Times казав: "OWO стане моєю найбільшою спадщиною Лондону" – маючи на увазі розкішний готель у колишньому військовому міністерстві, який Hinduja Group відкрила у 2023 році.

