Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 47540 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 47541 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 75306 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 86002 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 62300 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 66752 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63473 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66023 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58138 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться

Київ • УНН

 • 2514 перегляди

Екснардепа, підозрюваного у маніпуляціях на фондовому ринку та легалізації понад 20 млн грн, затримали в Німеччині. Його оголосили в міжнародний розшук у жовтні 2024 року після обрання запобіжного заходу.

Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться

Колишнього народного депутата, підозрюваного у маніпуляціях на фондовому ринку, затримано в Німеччині, повідомили в Офісі Генпрокурора та ДБР, пише УНН.

Джерела УНН повідомили, що йдеться про колишнього нардепа Руслана Демчака.

3 січня 2026 року на території Федеративної Республіки Німеччина затримано колишнього народного депутата України VIII скликання, який перебував у міжнародному розшуку

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Затримання, як вказано, відбулося за запитом Офісу Генерального прокурора в межах кримінального провадження, яке розслідується ДБР за процесуального керівництва ОГП.

Після завершення процедури екстрадиції обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті

- вказали у прокуратурі.

У ДБР повідомили, що після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього. У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

"У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно. Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці", - зазначили у ДБР.

Суть справи

Як повідомили у прокуратурі, екснардеп підозрюється у пособництві маніпулюванню на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у 2017 році шляхом удаваних операцій з облігаціями внутрішньої державної позики на фондових біржах він отримав штучний інвестиційний прибуток у понад 20 млн грн, який згодом легалізував.

Про підозру йому повідомлено у серпні 2023 року. У жовтні 2024 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

У жовтні 2025 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали відкрито стороні захисту.

Офіс Генпрокурора не називає імені. Але у серпні 2023 року прокурори Офісу Генерального прокурора, як повідомлялося, повідомили про підозру Руслану Демчаку за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Незаконно отримав компенсацію за житло у столиці: ВАКС оголосив вирок екснардепу Демчаку04.04.25, 17:20 • 13943 перегляди

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Німеччина
Україна