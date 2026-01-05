$42.290.12
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь

Киев • УНН

 • 5320 просмотра

Экс-нардепа, подозреваемого в манипуляциях на фондовом рынке и легализации более 20 млн грн, задержали в Германии. Его объявили в международный розыск в октябре 2024 года после избрания меры пресечения.

Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь

Бывший народный депутат, подозреваемый в манипуляциях на фондовом рынке, задержан в Германии, сообщили в Офисе Генпрокурора и ГБР, пишет УНН.

Источники УНН сообщили, что речь идет о бывшем нардепе Руслане Демчаке.

3 января 2026 года на территории Федеративной Республики Германия задержан бывший народный депутат Украины VIII созыва, находившийся в международном розыске

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Задержание, как указано, произошло по запросу Офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства, которое расследуется ГБР при процессуальном руководстве ОГП.

После завершения процедуры экстрадиции обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу

- указали в прокуратуре.

В ГБР сообщили, что после бегства бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него. В октябре 2025 года следователи ГБР завершили специальное досудебное расследование и предоставили стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования.

"В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд, после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно. В то же время срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца", - отметили в ГБР.

Суть дела

Как сообщили в прокуратуре, экс-нардеп подозревается в пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, в 2017 году путем мнимых операций с облигациями внутреннего государственного займа на фондовых биржах он получил искусственную инвестиционную прибыль в более чем 20 млн грн, которую впоследствии легализовал.

О подозрении ему сообщено в августе 2023 года. В октябре 2024 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего подозреваемый объявлен в международный розыск.

В октябре 2025 года суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования. В настоящее время досудебное расследование завершено, материалы открыты стороне защиты.

Офис Генпрокурора не называет имени. Но в августе 2023 года прокуроры Офиса Генерального прокурора, как сообщалось, сообщили о подозрении Руслану Демчаку за пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

Павел Башинский

