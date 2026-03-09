$43.730.0850.540.36
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины

Киев • УНН

 • 5150 просмотра

Фигура Шевченко стала моральным ориентиром и источником боевого духа. Российские оккупанты целенаправленно уничтожают памятники и книги поэта на ВОТ.

Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины

Тарас Шевченко остается одной из ключевых фигур для украинской нации и государственности как в прошлом, так и сегодня. Для многих поколений украинцев он стал не просто культурным символом, а моральным ориентиром, особенно в самые тяжелые периоды. Полномасштабная война россии против Украины лишь усилила актуальность его слов и идей, передает УНН

В условиях колоссального напряжения и подъема национального духа к наследию литератора снова обращаются как к источнику смысла и внутренней опоры. Именно поэтому важно понять, какое место фигура Шевченко занимает в современной культуре военного времени.

После Революции Достоинства (2013-2014) и начала российско-украинской войны в профессиональной среде и в социуме начали отходить от устаревших заполитизированных представлений о Тарасе Шевченко времен советской эпохи. По наблюдению Института национальной памяти, в 2014 году Шевченко оказался на баррикадах Майдана, а его антиимперская тематика, ранее "подчищенная" царской и советской цензурой, приобрела новый смысл. Поэт стал ультрамодным среди молодежи и украинцев среднего возраста, а образ "живого" Шевченко начал интересовать современников все больше. 

Поэтическое наследие литератора приобрело прямое политическое значение в военном контексте. Характерные строки из стихов ("Борітеся – поборете! Вам бог помагає…", "І вражою злою кров’ю волю окропіте…") стали лозунгами, которые часто цитируют политики, активисты и военные. Эти строки не только звучат на митингах, но и визуализируются на плакатах и муралах. 

А с весны 2022 года стартовала общенациональная акция "Шевченко призывает, Украина побеждает!". Во время нее сотни известных людей и общественных деятелей читали поэзию Кобзаря, чтобы поднять боевой дух и объединить общество.

Как и почему россия столетиями воюет с Тарасом Шевченко 

Шевченко всегда был "на карандаше" у российского тоталитарного режима (как во времена царизма, так и в советскую эпоху). Институт национальной памяти подчеркивает, что поэт, прозаик и художник не имел спокойной жизни. Сначала его творчество при жизни подвергалось жесткой имперской цензуре. А затем стирать из народной памяти Шевченко уже после его смерти взялись в СССР.  

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году особое беспокойство вызвала судьба культурной памяти одного из ведущих украинских художников. 

Для российских оккупантов Тарас Шевченко неразрывно связан с украинской национальной идентичностью. Поэтому они усердно уничтожают все на своем пути, что касается культурного наследия поэта и чествования его как личности. В библиотеках и школах захваченных городов и сел военные вс рф портят и сжигают шевченковский "Кобзарь". А портреты художника расстреливают из стрелкового оружия. Более того, в Бородянке, которая в 2022 году попала в краткосрочную оккупацию, россияне намеренно изуродовали памятник-бюст Шевченко на поселковой площади.  

Кроме того, информационные войны россии включают попытки дискредитировать или унизить украинских художников. Поэтому Тарас Шевченко периодически становится мишенью манипуляций (в частности, в рунете распространяются мифы о нем). 

А на оккупированных территориях российские власти сознательно "затирают" память о Шевченко и значение его творчества, либо совсем запрещая включать художника в информационное и образовательное пространство, либо манипулятивно акцентируя внимание только на его связях с русской культурой.  

Тарас Шевченко как дипломат на культурном фронте во время войны 

Тарас Шевченко в условиях российско-украинской войны становится также мощным игроком в культурно-дипломатической плоскости. Во время культурных программ и международных мероприятий Шевченко позиционируют как духовного лидера, чье творчество вне времени. В Украинском кризисном медиацентре в 2023 году отмечали: 

"Фигура Шевченко – знаковая для нации и государствообразования. Полномасштабная война – этап невероятного напряжения национального духа, и лозунги Великого Кобзаря сопровождают этот период".

Кобзарь в смартфоне: как война превратила Шевченко в часть цифрового фольклора

Отдельно стоит упомянуть нестандартные инициативы, иллюстрирующие народную культуру военного времени. Например, в 2017-2018 гг. заработал хештег #DigitalShevchenko (созданный сообществом "Щось там" и Тvoe.Misto), где молодые художники делали мемы и коллажи с Шевченко.

А в ноябре 2023 года Нацмузей Шевченко и компания Ravatar запустили официальную Instagram-страницу виртуального Шевченко. Там искусственный интеллект отвечает на вопросы о Шевченко и цитирует поэзию литератора. 

Также в Украине возникают мощные и креативные театральные инициативы, связанные с именем Тараса Шевченко: театры-студии часто ставят сценические читки "Кобзаря" или мюзиклы по мотивам его произведений. 

Даже мемы о Шевченко в наше время – скорее проявление переосмысления, чем коммерческий контент или "хайп" на памяти выдающегося поэта и прозаика.

Александра Василенко

