За 2024 год Украина потратила на лоббистские услуги в США 62,5 тысячи долларов - Опендатабот

В 2024 году Украина потратила на лоббирование в США 62,5 тыс. долларов, что в шесть раз меньше, чем в 2023-м. Россия тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина.