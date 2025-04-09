Генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил гуманитарную катастрофу в Газе и сравнил действия Израиля с террором красных кхмеров, назвав Газу «полем смерти». Он призвал возобновить гуманитарную помощь.
В 2024 году Украина потратила на лоббирование в США 62,5 тыс. долларов, что в шесть раз меньше, чем в 2023-м. Россия тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут не изменять тарифные ограничения в отношении Израиля. Это стало известно во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Дональд Трамп заявил о желании США контролировать Газу, расселить палестинцев и превратить территорию в курорт. Он назвал передачу Газы палестинцам "странным шагом".
Дональд Трамп заявил о своей обеспокоенности интенсивностью российских бомбардировок Украины. Он отметил, что США ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, но конкретного прогресса пока нет.
Дональд Трамп заявил о прямых переговорах с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана переходит на "очень опасную территорию".
Мероприятие между президентом США и премьер-министром Израиля отменено. Нетаньяху только что прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.
Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.
Министр обороны Израиля приказал усилить удары по ХАМАС в Газе после того, как боевики выпустили 10 ракет по Израилю. Кац пообещал мощное возмездие за обстрелы.
Видео с места трагедии в Газе противоречит заявлениям ЦАХАЛ об обстреле колонны гуманитарщиков. Израиль признал ошибочность первоначальной версии и проводит расследование.
Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.
Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.
ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня, обвиняя Израиль в срыве усилий посредников. Израиль объявил о начале расширенной военной операции в Газе.
Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.
Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.
Министр обороны Израиля объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Цель – захват территорий для создания зон безопасности и эвакуация мирных жителей.
Израиль отменил все пошлины на импорт товаров из США, своего крупнейшего торгового партнера. Это расширит торговое соглашение между странами и может снизить стоимость жизни в Израиле.
В ООН опровергли заявления Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе, подчеркнув критическую нехватку ресурсов. Из-за отсутствия поставок гумпомощи программы остановлены.
В результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погибли по меньшей мере три человека, семь получили ранения. Израиль заявляет, что целью был боевик "Хезболлы".
Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна может разработать ядерное оружие для самозащиты, если США или их союзники совершат нападение. Это станет вынужденным шагом.
Израильские силы безопасности атаковали боевика, сотрудничавшего с ХАМАС и планировавшего теракты. Перемирие между Израилем и Хезболлой становится все более нестабильным.
На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.
Аятолла Али Хаменеи заявил, что США получат мощный отпор, если осуществят угрозы Трампа. Иран ответил на письмо США, но не будет вести прямые переговоры с Вашингтоном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.
Израильские войска продвинулись вглубь Рафаха, в район Аль-Джнейна, уничтожая объекты ХАМАС. Параллельно продолжаются авиаудары по позициям боевиков по всей территории Газы.
ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.
Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.