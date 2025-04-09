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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28399 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил гуманитарную катастрофу в Газе и сравнил действия Израиля с террором красных кхмеров, назвав Газу «полем смерти». Он призвал возобновить гуманитарную помощь.

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За 2024 год Украина потратила на лоббистские услуги в США 62,5 тысячи долларов - Опендатабот

В 2024 году Украина потратила на лоббирование в США 62,5 тыс. долларов, что в шесть раз меньше, чем в 2023-м. Россия тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина.

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Трамп намекнул на возможное сохранение пошлин для Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут не изменять тарифные ограничения в отношении Израиля. Это стало известно во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Новости Мира • 8 апреля, 02:27 • 4112 просмотра

Трамп снова выразил стремление США установить контроль над Газой

Дональд Трамп заявил о желании США контролировать Газу, расселить палестинцев и превратить территорию в курорт. Он назвал передачу Газы палестинцам "странным шагом".

Новости Мира • 7 апреля, 22:39 • 3704 просмотра

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

Дональд Трамп заявил о своей обеспокоенности интенсивностью российских бомбардировок Украины. Он отметил, что США ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, но конкретного прогресса пока нет.

Новости Мира • 7 апреля, 20:47 • 5932 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

Дональд Трамп заявил о прямых переговорах с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана переходит на "очень опасную территорию".

Новости Мира • 7 апреля, 20:07 • 7198 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

Мероприятие между президентом США и премьер-министром Израиля отменено. Нетаньяху только что прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Новости Мира • 7 апреля, 17:52 • 14425 просмотра

Иранские ополченцы в Ираке готовы разоружиться из-за угрозы со стороны США - Reuters

Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.

политика • 7 апреля, 06:03 • 5498 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

Министр обороны Израиля приказал усилить удары по ХАМАС в Газе после того, как боевики выпустили 10 ракет по Израилю. Кац пообещал мощное возмездие за обстрелы.

Война • 6 апреля, 22:08 • 20040 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

Видео с места трагедии в Газе противоречит заявлениям ЦАХАЛ об обстреле колонны гуманитарщиков. Израиль признал ошибочность первоначальной версии и проводит расследование.

Новости Мира • 6 апреля, 14:24 • 22646 просмотра

Бельгия не арестует Нетаньяху в случае его визита в страну – Премьер

Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.

политика • 5 апреля, 06:56 • 11606 просмотра

Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом, чтобы обсудить отмену пошлин

Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.

Экономика • 5 апреля, 02:07 • 10621 просмотра

Пошлины Трампа угрожают оборонному сотрудничеству США с союзниками, в частности в поставках оружия

Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.

Экономика • 4 апреля, 10:58 • 6703 просмотра

Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

Новости Мира • 3 апреля, 08:48 • 11486 просмотра

Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.

Новости Мира • 3 апреля, 04:15 • 5000 просмотра

ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня, обвиняя Израиль в срыве усилий посредников. Израиль объявил о начале расширенной военной операции в Газе.

Новости Мира • 3 апреля, 00:50 • 3662 просмотра

Администрация Трампа готовит указ об увеличении экспорта оружия - Reuters

Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.

Новости Мира • 2 апреля, 13:01 • 13538 просмотра

Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ

Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.

Новости Мира • 2 апреля, 12:35 • 8011 просмотра

Израиль начинает крупную операцию в Газе - Министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Цель – захват территорий для создания зон безопасности и эвакуация мирных жителей.

Новости Мира • 2 апреля, 04:39 • 10448 просмотра

"Ближайший союзник": Израиль отменил все пошлины на товары из США

Израиль отменил все пошлины на импорт товаров из США, своего крупнейшего торгового партнера. Это расширит торговое соглашение между странами и может снизить стоимость жизни в Израиле.

Экономика • 1 апреля, 21:48 • 11418 просмотра

ООН: Заявления Израиля о достаточном количестве еды в Газе – неправда

В ООН опровергли заявления Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе, подчеркнув критическую нехватку ресурсов. Из-за отсутствия поставок гумпомощи программы остановлены.

Новости Мира • 1 апреля, 20:52 • 5191 просмотра

После израильского авиаудара по пригороду Бейрута известно о трех жертвах

В результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погибли по меньшей мере три человека, семь получили ранения. Израиль заявляет, что целью был боевик "Хезболлы".

Новости Мира • 1 апреля, 06:29 • 16676 просмотра

Ирану "не останется выбора", кроме как получить ядерное оружие в случае нападения - советник Хаменеи

Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна может разработать ядерное оружие для самозащиты, если США или их союзники совершат нападение. Это станет вынужденным шагом.

Новости Мира • 1 апреля, 06:00 • 21209 просмотра

Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута: что известно

Израильские силы безопасности атаковали боевика, сотрудничавшего с ХАМАС и планировавшего теракты. Перемирие между Израилем и Хезболлой становится все более нестабильным.

Новости Мира • 1 апреля, 01:26 • 9462 просмотра

В Газе обнаружили тела 15 работников гуманитарных миссий: детали трагедии

На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.

Новости Мира • 31 марта, 22:31 • 8359 просмотра

Верховный лидер Ирана отбросил угрозу Трампа, но обещает ответный удар в случае бомбардировки

Аятолла Али Хаменеи заявил, что США получат мощный отпор, если осуществят угрозы Трампа. Иран ответил на письмо США, но не будет вести прямые переговоры с Вашингтоном.

политика • 31 марта, 09:40 • 35768 просмотра

Несмотря на ордер МУС на арест: Нетаньяху посетит Венгрию по приглашению Орбана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.

политика • 30 марта, 17:18 • 44100 просмотра

ЦАХАЛ начал наземную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа

Израильские войска продвинулись вглубь Рафаха, в район Аль-Джнейна, уничтожая объекты ХАМАС. Параллельно продолжаются авиаудары по позициям боевиков по всей территории Газы.

Война • 30 марта, 03:43 • 21797 просмотра

ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Секторе Газа - Reuters

ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.

Новости Мира • 30 марта, 01:31 • 14440 просмотра

Утечка военных планов США: Израиль возмущен раскрытием разведданных в Signal - СМИ

Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.

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