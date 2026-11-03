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В Европе поступила серия сообщений об угрозах взрыва на борту самолётов

Киев • УНН

 • 1322 просмотра

По меньшей мере четыре рейса в Европе получили сообщения об угрозах взрыва. Самолёты проверили, один рейс перенаправили, взрывчатку не обнаружили.

В Европе поступила серия сообщений об угрозах взрыва на борту самолётов
Фото: Piotr Bozyk/via REUTERS

Во вторник по меньшей мере четыре рейса в Европе подверглись угрозам взрыва после одного такого случая в понедельник, что вынудило некоторые из них изменить маршрут, а аэропорт в Польше — ненадолго закрыться, хотя подтвержденных взрывных устройств обнаружено не было, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Власти перенаправили рейс LOT из Лондона, который должен был приземлиться в варшавском аэропорту имени Шопена, в другой соседний аэропорт — Модлин, который был ненадолго закрыт во время обыска самолета. В аэропорту Модлин заявили, что он снова открылся после того, как взрывных устройств обнаружено не было.

Еще один рейс SAS из Копенгагена, направлявшийся в Варшаву, приземлился в аэропорту имени Шопена по расписанию. В аэропорту имени Шопена сообщили, что взрывных устройств обнаружено не было, и аэропорт продолжает работать.

В столице Болгарии Софии самолет, следовавший из Израиля, приземлился после того, как по электронной почте поступила угроза взрыва. Контртеррористические подразделения проверяли самолет на наличие возможных взрывных устройств, цитирует информационное агентство BTA генерального секретаря Министерства внутренних дел Любомира Николова.

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Днем ранее рейс Wizz Air из Лондона в Софию был перенаправлен в аэропорт Будапешта после получения угрозы взрыва, сообщил министр обороны Венгрии Ромулуш Рузин-Сенди в своем посте в Facebook.

Во вторник части аэропорта в Мурсии, на юго-востоке Испании, были оцеплены после сообщения об угрозе взрыва на рейсе Ryanair из Манчестера. Однако официальные лица заявили, что сообщение оказалось мистификацией, и аэропорт возобновил нормальную работу после того, как власти не обнаружили взрывчатку на борту.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
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Копенгаген
Варшава
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Будапешт
Лондон