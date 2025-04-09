SkyUp Airlines открывает новые европейские направления из Кишинева. Акционные билеты от 14,5 евро доступны только 4 апреля на
рейсы до 1 октября 2025 года.
Wizz Air, Ryanair и AirBaltic планируют возобновить рейсы в Украину. Wizz Air разработала план на 100 маршрутов, Ryanair готовит
пятилетний план восстановления, а AirBaltic хочет быть первой.
Из-за масштабного пожара в лондонском аэропорту Хитроу, железнодорожный перевозчик Eurostar организовал дополнительные поезда. Такое решение приняли после отмены более тысячи рейсов.