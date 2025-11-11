Ryanair полностью переходит на цифровые билеты с 12 ноября

Авиакомпания Ryanair со среды будет требовать от пассажиров использовать электронные посадочные талоны, сгенерированные через ее мобильное приложение, окончательно отказавшись от бумажных билетов. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Детали

Европейский лоукостер сообщил, что отныне пассажиры должны получать посадочные талоны только через приложение авиакомпании на смартфоне. Без электронного талона на телефоне или планшете путешественники не смогут пройти авиационную безопасность или сесть на борт самолета.

Глава Ryanair Майкл О’Лири признал, что переход может сопровождаться «некоторыми трудностями в начале», но отметил в комментарии британской The Independent, что более 80 % клиентов авиакомпании уже пользуются приложением.

В компании пояснили, что этот шаг является частью ее цифровой стратегии, призванной упростить процесс регистрации и уменьшить влияние на окружающую среду. Ожидается, что инициатива позволит ежегодно экономить более 300 тонн бумаги.

Если смартфон будет утерян или разрядится батарея, пассажир может бесплатно получить новый посадочный талон в аэропорту до прохождения контроля безопасности. Если проблема возникнет после контроля, данные пассажира уже будут в системе Ryanair, и сотрудники на выходе помогут с посадкой.

В то же время авиакомпания подчеркивает: самое важное — пройти онлайн-регистрацию перед вылетом.

Те, кто игнорирует напоминания об онлайн-чекине, могут получить распечатанный талон в аэропорту за дополнительную плату — от 30 евро в Испании и 40 евро в Австрии до 55 евро в других странах ЕС и Великобритании - говорится в сообщении.

Пассажиры, не имеющие смартфона, могут получить бумажный билет в аэропорту, если они заранее прошли регистрацию на сайте Ryanair.

Кроме того, приложение не является обязательным для всех в группе — главный бронировщик может показать электронные талоны для остальных участников путешествия или переслать их на смартфоны своих попутчиков.

Изначально запуск новой системы планировался на май, однако Ryanair перенесла его на ноябрь, когда пассажиропоток меньше, чтобы упростить переход.

Компания, одна из крупнейших в Европе, ожидает перевезти около 13 миллионов пассажиров в ноябре, по сравнению с почти 20 миллионами в мае, и установить рекорд в 207 миллионов пассажиров за финансовый год.

