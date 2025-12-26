Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 декабря, 16:14 • 13653 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 48130 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 51508 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 64324 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 32647 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 25334 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 19404 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 64008 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 80298 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 35221 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
7.3м/с
59%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Возрождение пиратства": МИД РФ обвинил США в беззаконии из-за блокады Венесуэлы25 декабря, 17:12 • 3638 просмотра
Возвращение из 17-летнего изгнания: лидер оппозиции Тарик Рахман прибыл в Бангладеш накануне выборов25 декабря, 17:22 • 3158 просмотра
Гималайское строительство: Индия масштабирует военную инфраструктуру для сдерживания КитаяPhoto25 декабря, 17:52 • 6290 просмотра
В мид рф призвали россиян воздержаться от поездок в Германию25 декабря, 17:57 • 3536 просмотра
Нардепы предлагают утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: зарегистрирован проект постановления25 декабря, 19:56 • 10447 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 48130 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 64008 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 46838 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 80298 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 65158 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Карл III
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 13103 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 16611 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 17703 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 20480 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 26740 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс
Дипломатка

Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД

Киев • УНН

 • 12 просмотра

После полномасштабного вторжения России в Украину Китай не дистанцировался от Москвы, а превратил РФ в свой сырьевой придаток. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Россия является инструментом стратегического давления для Китая.

Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД

После полномасштабного вторжения России в Украину Китай не дистанцировался от Москвы, а превратил РФ в свой сырьевой придаток. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, роль РФ в китайском видении Европы – инструментальная: Россия для КНР не является партнером уровня ЕС или США, но является полезным фактором стратегического давления.

Москва создает для Европы постоянную безопасность нестабильность, которая заставляет ЕС концентрировать ресурсы на сдерживании, а не на глобальной конкуренции с Китаем

- считает Коваленко.

По его мнению, конкуренция Китая с США за Европу имеет четкую практическую форму: США действуют через безопасность, НАТО, военные гарантии и политическую солидарность, хотя работать с отдельными столицами нынешней администрации Белого дома выгоднее, чем с ЕС.

Через 20 лет в китайской логике Европа должна оставаться экономически значимой, но политически фрагментированной. Развал ЕС может быть выгодным. Но Европа в видении Пекина не должна стать слабой, а лишь медленной. Не враждебной, а осторожной. Именно такая Европа позволяет Китаю балансировать между США и ЕС, используя разницу интересов между европейскими странами. И все действия Пекина в отношении Европы за последние 10-15 лет эту логику лишь подтверждают

- указывает руководитель ЦПД.

Он добавляет, что отдельные страны должны стать зависимыми от китайских денег, и Россия как элемент давления будет выполнять и дальше эту роль, как сырьевой придаток Пекина.

Напомним

Украина до конца года готовит ряд санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает агрессии, включая лиц из Китая.

Получит слабую и зависимую россию и истощенную Европу: в СНБО предположили, почему Китаю может быть выгодно продолжение войны в Украине24.12.25, 17:32 • 7142 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Белый дом
НАТО
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты
Украина