Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД

После полномасштабного вторжения России в Украину Китай не дистанцировался от Москвы, а превратил РФ в свой сырьевой придаток. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Россия является инструментом стратегического давления для Китая.
По его словам, роль РФ в китайском видении Европы – инструментальная: Россия для КНР не является партнером уровня ЕС или США, но является полезным фактором стратегического давления.
Москва создает для Европы постоянную безопасность нестабильность, которая заставляет ЕС концентрировать ресурсы на сдерживании, а не на глобальной конкуренции с Китаем
По его мнению, конкуренция Китая с США за Европу имеет четкую практическую форму: США действуют через безопасность, НАТО, военные гарантии и политическую солидарность, хотя работать с отдельными столицами нынешней администрации Белого дома выгоднее, чем с ЕС.
Через 20 лет в китайской логике Европа должна оставаться экономически значимой, но политически фрагментированной. Развал ЕС может быть выгодным. Но Европа в видении Пекина не должна стать слабой, а лишь медленной. Не враждебной, а осторожной. Именно такая Европа позволяет Китаю балансировать между США и ЕС, используя разницу интересов между европейскими странами. И все действия Пекина в отношении Европы за последние 10-15 лет эту логику лишь подтверждают
Он добавляет, что отдельные страны должны стать зависимыми от китайских денег, и Россия как элемент давления будет выполнять и дальше эту роль, как сырьевой придаток Пекина.
Украина до конца года готовит ряд санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает агрессии, включая лиц из Китая.
