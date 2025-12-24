Получит слабую и зависимую россию и истощенную Европу: в СНБО предположили, почему Китаю может быть выгодно продолжение войны в Украине
Китай может быть заинтересован в продолжении войны, поскольку это ослабляет россию и истощает Европу. Это позволяет Пекину вовлекать отдельные европейские страны в свою зависимость через инвестиции.
Китаю на самом деле может быть выгодно продолжение войны, потому что Пекин получает слабую и зависимую россию, а также истощает Европу. Такое мнение высказал начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Стратегически, в парадигме планирования на 50 лет вперед, Китай может быть заинтересован в сегментации и расколе ЕС, потому что таким образом можно выдергивать в свою зависимость отдельные страны Европы путем инфраструктурных (и не только) инвестиций
Ранее
Президент Зеленский сообщил о корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по энергетическим объектам. Украина рассматривает это как фактор, затягивающий войну.