Эксклюзив
15:03 • 3888 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 5190 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 5540 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 10839 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 18531 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 14669 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17160 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33870 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49424 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67904 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 10010 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 18881 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 18907 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 7210 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 9042 просмотра
Получит слабую и зависимую россию и истощенную Европу: в СНБО предположили, почему Китаю может быть выгодно продолжение войны в Украине

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Китай может быть заинтересован в продолжении войны, поскольку это ослабляет россию и истощает Европу. Это позволяет Пекину вовлекать отдельные европейские страны в свою зависимость через инвестиции.

Получит слабую и зависимую россию и истощенную Европу: в СНБО предположили, почему Китаю может быть выгодно продолжение войны в Украине

Китаю на самом деле может быть выгодно продолжение войны, потому что Пекин получает слабую и зависимую россию, а также истощает Европу. Такое мнение высказал начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Стратегически, в парадигме планирования на 50 лет вперед, Китай может быть заинтересован в сегментации и расколе ЕС, потому что таким образом можно выдергивать в свою зависимость отдельные страны Европы путем инфраструктурных (и не только) инвестиций 

- написал Коваленко.

Ранее

Президент Зеленский сообщил о корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по энергетическим объектам. Украина рассматривает это как фактор, затягивающий войну.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
