Отримає слабку і залежну росію та виснажену Європу: у РНБО припустили, чому Китаю може бути вигідним продовження війни в Україні

Ексклюзив
15:03 • 1502 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 2054 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 3606 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 8510 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 16961 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 14069 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16716 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33518 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49092 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67314 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 8472 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 17729 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 18036 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 5764 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 7432 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 1502 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 1212 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 2054 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 8510 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 16961 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 1732 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 17799 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 7716 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33556 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30483 перегляди
Отримає слабку і залежну росію та виснажену Європу: у РНБО припустили, чому Китаю може бути вигідним продовження війни в Україні

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Китай може бути зацікавлений у продовженні війни, оскільки це послаблює росію та виснажує Європу. Це дозволяє Пекіну залучати окремі європейські країни у свою залежність через інвестиції.

Отримає слабку і залежну росію та виснажену Європу: у РНБО припустили, чому Китаю може бути вигідним продовження війни в Україні

Китаю насправді може бути вигідним продовження війни, бо Пекін отримує слабку і залежну росію, а також виснажує Європу. Таку думку висловив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Стратегічно, у парадигмі планування на 50 років вперед, Китай може бути зацікавлений в сегментації і розколі ЄС, бо таким чином можна висмикувати в свою залежність окремі країни Європи шляхом інфраструктурних (і не тільки) інвестицій 

- написав Коваленко.

Раніше

Президент Зеленський повідомив про кореляцію між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по енергетичних об'єктах. Україна розглядає це як фактор, що затягує війну.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
