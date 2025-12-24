Отримає слабку і залежну росію та виснажену Європу: у РНБО припустили, чому Китаю може бути вигідним продовження війни в Україні
Київ • УНН
Китай може бути зацікавлений у продовженні війни, оскільки це послаблює росію та виснажує Європу. Це дозволяє Пекіну залучати окремі європейські країни у свою залежність через інвестиції.
Китаю насправді може бути вигідним продовження війни, бо Пекін отримує слабку і залежну росію, а також виснажує Європу. Таку думку висловив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Стратегічно, у парадигмі планування на 50 років вперед, Китай може бути зацікавлений в сегментації і розколі ЄС, бо таким чином можна висмикувати в свою залежність окремі країни Європи шляхом інфраструктурних (і не тільки) інвестицій
Раніше
Президент Зеленський повідомив про кореляцію між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по енергетичних об'єктах. Україна розглядає це як фактор, що затягує війну.