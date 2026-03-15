Україна зірвала масштабний наступ рф завдяки дронам - Зеленський
Україна запобігла великій операції кремля за допомогою дронових технологій. Через використання БПЛА росія щомісяця втрачає до 35 тисяч військових.
Україна не дала росії провести велику наступальну операцію, яку кремль хотів розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. Про це в інтерв’ю CNN розповів Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу. Усе це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям. росія почала втрачати 30-35 тисяч військових щомісяця через дрони - FPV та інші типи дронів
Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор володимир путін ніколи не хотів зупиняти війну проти України. Він також додав, що ситуація на Близькому Сході приносить путіну більше грошей.