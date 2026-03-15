Украина сорвала масштабное наступление рф благодаря дронам - Зеленский
Киев • УНН
Украина предотвратила крупную операцию кремля с помощью дроновых технологий. Из-за использования БПЛА россия ежемесячно теряет до 35 тысяч военных.
Украина не позволила россии провести крупную наступательную операцию, которую кремль хотел начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. Об этом в интервью CNN рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Это был успех не только из-за территории, но и из-за наших людей, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление. Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дроновым технологиям. россия начала терять 30-35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов - FPV и других типов дронов
Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор владимир путин никогда не хотел останавливать войну против Украины. Он также добавил, что ситуация на Ближнем Востоке приносит путину больше денег.