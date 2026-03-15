Украина сорвала масштабное наступление рф благодаря дронам - Зеленский

Украина не позволила россии провести крупную наступательную операцию, которую кремль хотел начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. Об этом в интервью CNN рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Это был успех не только из-за территории, но и из-за наших людей, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление. Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дроновым технологиям. россия начала терять 30-35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов - FPV и других типов дронов