Украина сорвала масштабное наступление рф благодаря дронам - Зеленский

Украина предотвратила крупную операцию кремля с помощью дроновых технологий. Из-за использования БПЛА россия ежемесячно теряет до 35 тысяч военных.

Украина сорвала масштабное наступление рф благодаря дронам - Зеленский

Украина не позволила россии провести крупную наступательную операцию, которую кремль хотел начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. Об этом в интервью CNN рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Это был успех не только из-за территории, но и из-за наших людей, а также потому, что мы предотвратили масштабное российское наступление. Все это в значительной степени стало возможным благодаря нашим дроновым технологиям. россия начала терять 30-35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов - FPV и других типов дронов

- заявил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор владимир путин никогда не хотел останавливать войну против Украины. Он также добавил, что ситуация на Ближнем Востоке приносит путину больше денег.

Евгений Устименко

