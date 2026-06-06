Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг Украины

6 июня — очередная годовщина подрыва Каховской гидроэлектростанции. Разрушение плотины стало одной из крупнейших техногенных и экологических катастроф, вызванных российской агрессией против Украины. Ее последствия до сих пор ощущают жители юга. Не прошла она бесследно и для экосистемы Днепра, Черного моря и территорий, которые зависели от Каховского водохранилища.

О том, почему Каховская катастрофа не ограничивается только потерей водных ресурсов, какие угрозы она представляет для почв, водоемов, животных и здоровья людей и как им противодействовать, УНН поговорил с лидером экологического движения Let's do it, Ukraine Юлией Мерхель.

Эколог сразу акцентировала внимание на следующем:

Каховская катастрофа — это не только о потере воды. Мы получили огромную открытую площадку донных отложений, которые десятилетиями накапливали тяжелые металлы и токсичные вещества

Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на юг Украины

Юлия Мерхель объяснила: после разрушения плотины юг Украины потерял как водохранилище, так и часть системы жизнеобеспечения. Ведь его бассейн был источником питьевой воды для миллионов людей, обеспечивал промышленность, энергетические объекты и одну из крупнейших систем орошения в стране.

По словам специалиста, после уничтожения плотины мы потеряли примерно 18 кубических километров пресной воды. Это стало критическим ударом для региона, где вода была основой для функционирования общин, предприятий и аграрного сектора.

"Фактически, весь южный регион потерял не просто водохранилище, а целую систему жизнеобеспечения. Каховское водохранилище было источником питьевой воды для миллионов людей и обеспечивало работу промышленности, охлаждение энергетических объектов и функционирование крупнейшей в Украине системы орошения", — сказала она.

Последствия затопления для людей и населенных пунктов

Первыми последствия катастрофы ощутили жители затопленных населенных пунктов. Часть общин потеряла жилье, доступ к базовой инфраструктуре, стабильному водоснабжению и безопасным условиям жизни. Для регионов, которые и до этого находились под постоянной угрозой обстрелов, разрушение ГЭС стало дополнительным фактором гуманитарного кризиса.

Особенно сложной остается ситуация с питьевой водой. По словам Мерхель, проблемы водоснабжения для граждан Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей до сих пор чрезвычайно серьезны.

"Сейчас у нас стоит вопрос: первый приоритет — это обеспечение граждан питьевой водой и водой для жизнедеятельности. Потом уже это вопрос аграриев", — подчеркнула она.

Экологические последствия уничтожения Каховской ГЭС

Экологические последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС — полифакторные и долгосрочные. После резкого снижения уровня воды погибло большое количество рыбы, беспозвоночных и других водных организмов. Загрязненные донные отложения, ил, остатки бытовых отходов и токсичные вещества были вынесены вниз по течению Днепра и попали в Черное море.

Собеседница УНН подчеркивает, что часть загрязнителей может оставаться в окружающей среде десятилетиями. Они влияют на воду, почвы, рыбу и могут попадать в организм человека через пищевую цепочку.

"Некоторые токсичные вещества разлагаются в природной среде 10-12 лет, некоторые могут разлагаться до 100 лет. И, конечно, это влияет на нас как на людей, на наше здоровье, и через пищевую цепочку может попадать в наш организм", — пояснила эксперт.

Для почв последствия различаются в зависимости от территории. На затопленных землях уже фиксировали заиливание, накопление загрязнителей, локальное засоление и повреждение плодородного слоя. Это прямо повлияло на возможность дальнейшего использования земель в сельском хозяйстве.

Что происходит с Каховским водохранилищем после катастрофы

После исчезновения значительной части воды на территории бывшего водохранилища начали формироваться новые природные комплексы. Ученые фиксируют активное зарастание осушенных участков. Часть экологов рассматривает этот процесс как возвращение к природным ландшафтам, которые существовали до создания Каховского водохранилища.

"На бывшем дне начали формироваться новые природные комплексы, и ученые фиксируют активное зарастание осушенных территорий. То есть мы возвращаемся к нашему природному лугу, который был перед тем, как там сделали Каховское водохранилище", — сказала Юлия Мерхель в разговоре с журналистами УНН.

В то же время это не отменяет масштаба катастрофы. Изменение экосистем означает также изменение аграрной модели юга Украины. Специалист объяснила, что регион уже не сможет функционировать по старым подходам.

"Мы уже никогда не будем выращивать столько клубники, арбузов и других продуктов, которые потребляли сами украинцы и которые шли за границу. То есть юг изменится", — отметила она.

Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ

Проблемы водоснабжения и инфраструктуры после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Одним из крупнейших ударов стало разрушение оросительной инфраструктуры. Юлия Мерхель подчеркнула: на юге Украины разрушили более 130 оросительных систем. Это серьезно ограничило возможности аграриев и поставило вопрос о полной смене подходов к использованию земель в регионе.

Сейчас главной задачей остается обеспечение людей питьевой водой. Только после этого можно говорить о полноценном восстановлении аграрного потенциала, модернизации орошения, разминировании и очистке земель и водоемов.

"Сейчас у нас действительно речь идет о нехватке запасов питьевой и пресной воды. А дальше уже будет понимание, как нам адаптировать юг, что мы будем дальше выращивать на этих землях, как мы сможем быстро разминироваться, очистить землю и воду и снова пользоваться этим", — подчеркнула эксперт.

Как восстанавливают пострадавшие регионы после подрыва ГЭС

Восстановление пострадавших территорий требует комплексной стратегии. Его нельзя ограничивать только механическим, шаблонным возвращением к состоянию, которое существовало до катастрофы.

Как рассказала Юлия Мерхель, дискуссии относительно будущего Каховского водохранилища еще продолжаются. Часть специалистов говорит о необходимости восстановления плотины, другие — об изменении инфраструктуры юга.

Эксперт считает, что будущая государственная политика должна учитывать несколько направлений:

стабильное водоснабжение для населения;

модернизацию оросительных систем;

развитие децентрализованных источников воды;

экологические риски;

военные угрозы;

изменение климата.

"Государственная стратегия должна базироваться на комплексном подходе, а не на простом воспроизведении того, что существовало до того. Будущая стратегия должна сочетать несколько направлений. Прежде всего — гарантировать стабильное водоснабжение для населения и модернизировать системы орошения, которые мы потеряли", — подчеркнула Мерхель.

Какая международная поддержка нужна Украине

Из-за боевых действий полноценный мониторинг последствий катастрофы остается затрудненным. Часть данных ученые получают из спутниковых источников, а забор материалов возможен только там, где это безопасно. Именно поэтому Украине нужна долгосрочная поддержка международных партнеров в исследованиях, экологическом мониторинге, оценке загрязнения и планировании восстановления.

"Для оценки нам нужно проводить мониторинг еще много лет, а для понимания, что мы будем делать дальше, нам нужно много исследований и, конечно, поддержка зарубежных партнеров", — отметила лидер экологического движения Let's do it, Ukraine.

По ее словам, главный урок Каховской катастрофы заключается в том, что юг Украины нуждается в новой модели управления водными ресурсами. Эта модель должна одновременно учитывать потребности людей, экономики, природы, а также быть устойчивой к военным угрозам и климатическим изменениям.

"Каховская катастрофа является одной из крупнейших экологических катастроф нашего века после Чернобыльской катастрофы в Европе. Юг нуждается в новой модели управления водными ресурсами", — подытожила эксперт.

Российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС: что нужно знать об этом экологическом преступлении

6 июня 2023 года российские военные подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. По данным МВД, это произошло около 2:50.

"Укргидроэнерго" сообщило, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Восстановлению она не подлежит. Одновременно началось стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище и эвакуация людей из потенциальных зон затопления.

По данным следствия, разрушение дамбы повлекло масштабную гуманитарную, техногенную и экологическую катастрофу. Офис Генерального прокурора сообщал, что в результате этого погибли по меньшей мере 35 гражданских, еще 24 человека считаются пропавшими без вести. Вода затопила 66 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, а также большие площади сельскохозяйственного, природно-заповедного и лесного фондов. Отдельно в МВД отметили, что в зоне бедствия оказались около 16 тысяч человек.

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора установили причастных к организации подрыва. В 2024 году подозрение объявили генерал-полковнику вс рф Олегу Макаревичу, который, по данным следствия, отдал приказ взорвать дамбу. В 2025 году СБУ также сообщила о подозрении генерал-майору Владимиру Омельяновичу, который координировал действия подчиненных по уничтожению дамбы минно-взрывным способом в ночь с 5 на 6 июня 2023 года. Подозрения квалифицировали как военные преступления, сопряженные с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.

Последствия катастрофы вышли далеко за пределы Херсонщины. По оценке правительства Украины и ООН, разрушение Каховской дамбы нанесло Украине почти 14 млрд долларов убытков и потерь. Под водой оказались 620 квадратных километров территории в четырех областях, а прямому воздействию подверглись около 100 тысяч человек. Катастрофа нарушила энергоснабжение, доступ к питьевой воде, орошение, речной транспорт и работу части аграрного сектора юга Украины.

ЮНЕП предупреждала, что значительная часть экологических последствий является необратимой, а их влияние может ощущаться десятилетиями. МАГАТЭ после подрыва также заявляло о рисках для Запорожской АЭС, так как вода из Каховского водохранилища была необходима для систем охлаждения станции. Прямой немедленной угрозы ядерной безопасности тогда не фиксировали, но агентство подчеркивало критическую важность сохранения пруда-охладителя ЗАЭС.

Напомним

Эксперты КНИИСЭ оценили сроки восстановления различных экосистем Украины после войны. Для полного восстановления лесов понадобится 30-50 лет, водных ресурсов — 10-20 лет, а заповедных зон — от 10 до 40 лет.