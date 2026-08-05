В рф разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на фоне топливного кризиса

Российское правительство разрешило производство, ввоз и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Разрешение будет действовать до 1 июля 2027 года, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Решение, разрешавшее отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3, утратило силу.

Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной и наглядной, отметили в Минэнерго.

"Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5)", — добавили в ведомстве.

россия запретила экспорт дизтоплива и начинает ввоз бензина

Напомним

Москва и Санкт-Петербург получили приоритетные поставки бензина, тогда как в других регионах РФ закрываются до 50% АЗС. В Пермском крае и Карелии зафиксированы смерти пожилых людей в очередях за топливом.