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В рф разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на фоне топливного кризиса

Киев • УНН

 • 5229 просмотра

Российское правительство разрешило производство, ввоз и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Информация об экологическом классе топлива на АЗС будет доступна для осознанного выбора граждан.

В рф разрешили продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на фоне топливного кризиса

Российское правительство разрешило производство, ввоз и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Разрешение будет действовать до 1 июля 2027 года, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Решение, разрешавшее отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3, утратило силу.

Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной и наглядной, отметили в Минэнерго.

"Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5)", — добавили в ведомстве.

россия запретила экспорт дизтоплива и начинает ввоз бензина08.07.26, 18:46 • 6695 просмотров

Напомним

Москва и Санкт-Петербург получили приоритетные поставки бензина, тогда как в других регионах РФ закрываются до 50% АЗС. В Пермском крае и Карелии зафиксированы смерти пожилых людей в очередях за топливом.

Антонина Туманова

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