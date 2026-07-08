россия запретила экспорт дизтоплива и начинает ввоз бензина
Киев • УНН
Вице-премьер рф александр новак заявил о запрете экспорта дизельного топлива. Правительство также перенесло ремонты НПЗ и задействовало дополнительные мощности.
россия начинает ввоз бензина из других стран, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер рф александр новак на совещании российского диктатора с чиновниками, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", - сказал новак.
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Он отметил, что правительство рф перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности.
По словам новака, крупные нефтяные компании стали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС.
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