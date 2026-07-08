россия начинает ввоз бензина из других стран, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер рф александр новак на совещании российского диктатора с чиновниками, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", - сказал новак.

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Он отметил, что правительство рф перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности.

По словам новака, крупные нефтяные компании стали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС.

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