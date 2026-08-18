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The Washington Post

россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башне

Киев • УНН

 • 2570 просмотра

россияне установили «Панцирь-С1М» на 35-метровой башне для защиты Москвы от дронов и ракет. Комплекс имеет ракеты 57Э6, пушки и противодроновые ракеты ТКБ-1055.

россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башне

В Москве показали позицию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М", который установили на 35-метровой башне для защиты города от украинских дронов и ракет. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Комплекс развернули без штатного шасси, а экипаж из оператора и командира работает на вершине башни. Вооружение включает четыре ракеты 57Е6, 30-мм пушки и восемь малых противодроновых ракет ТКБ-1055.

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Одна радиолокационная станция комплекса используется для обнаружения целей, другая — для наведения. Также может применяться тепловизионный канал. Пушки способны работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Какие цели считают наиболее опасными

Представители российской ПВО назвали наиболее опасными целями крылатые ракеты, которые летят на малой высоте, имеют высокую скорость и могут появляться на небольшом расстоянии от комплекса. Поэтому у экипажа очень мало времени на реакцию.

Самой сложной целью российские военные называют HIMARS, вероятно имея в виду реактивные снаряды GMLRS.

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Комплексы "Панцирь" активно размещают вокруг Москвы на специально подготовленных позициях, башнях и крышах зданий. Они являются частью многоуровневой системы противовоздушной обороны города.

При этом россияне используют новые ракеты ТКБ-1055 для борьбы с беспилотниками. Заявленная дальность их действия составляет около 7 км, а главным преимуществом называют более низкую стоимость по сравнению со стандартными ракетами комплекса. Точные масштабы их распространения в российских войсках пока неизвестны.

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Степан Гафтко

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