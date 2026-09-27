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В Киевской области после обстрелов ухудшилось качество воздуха — в каких городах окна лучше не открывать

Киев • УНН

 • 3298 просмотра

В городах зафиксировали повышенный уровень мелкодисперсной пыли. Жителям советуют закрыть окна, меньше находиться на улице и пить воду.

В Киевской области после обстрелов ухудшилось качество воздуха — в каких городах окна лучше не открывать

В результате вражеского обстрела в нескольких городах Киевской области ухудшилось состояние воздуха, жителям Обухова и Броваров советуют не открывать окна до улучшения ситуации, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Временное ухудшение состояния атмосферного воздуха зафиксировано в городах Обухов и Бровары в результате вражеского обстрела. По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем в настоящее время является мелкодисперсная пыль 

- говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что при длительном воздействии она может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим 

- отмечается в сообщении.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где проводят мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

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Антонина Туманова

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