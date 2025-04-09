С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Киевской областью. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах зафиксированы повреждения частных домов и возгорание травы.
Противовоздушная оборона отразила атаку БПЛА на Киевскую область, которая длилась почти 9 часов. В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль и произошло возгорание травы в двух районах.
Главная инспекция МОУ проведет проверку Обуховского ТЦК из-за скандала с мобилизацией подозреваемых в изнасиловании. В случае выявления признаков преступления материалы передадут в ГБР.
Двум 18-летним подозреваемым в изнасиловании отказано в мобилизации в ВСУ. Минобороны проведет проверку Обуховского ТЦК, который принял их обращения о добровольной мобилизации.
Председатель Киевской ОВА сообщил об участии 110 предприятий и 1442 магазинов в программе "Национальный кэшбек". Инициатива правительства направлена на поддержку национальной экономики и местного бизнеса в условиях войны.
В Киевской области начинает работу платформа для коммуникации власти и бизнеса. Цель - оперативно решать проблемы предпринимателей и улучшать экономический климат региона.
Правительство утвердило условия продажи компании «Аэрок», принадлежавшей российскому олигарху Молчанову, за 965 млн грн. Средства от продажи пойдут в госбюджет на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.
179 человек, в том числе 134 украинца, были эвакуированы из Ливана в Украину через Польшу. Эвакуация была организована ГУР МО и МИД Украины в связи с опасной ситуацией в Ливане.
Десять громад Киевской области получили новые школьные автобусы. Всего с начала августа передано 30 автобусов, а до конца года планируется пополнить парк на 55 единиц.
Задержанному за стрельбу из автомата в магазине на Обуховщине сообщили о подозрении. Мужчина ранил двух человек, ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия.
В магазине Обуховского района мужчина устроил стрельбу, ранив продавщицу и владельца. 36-летний нападавший задержан, ему грозит до 7 лет заключения за хулиганство с применением оружия.
В четырех районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за этого ухудшилось состояние воздуха, фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.
В Киевской области за полгода реализации проекта "Зроблено в Україні" достигнуты значительные результаты. Открыт офис поддержки бизнеса, согласованы гранты для ветеранов, выданы микрогранты и развиваются индустриальные парки.
После сильной непогоды 17 июля на Киевщине восстановлена работа 54 линий и 1446 трансформаторных подстанций. По состоянию на утро 18 июля электроснабжение возвращено 52 493 семьям, работы продолжаются.
Спасатели Киевской области откачивают воду из подтопленных частных домов, вызванных сильными ливнями в течение последних нескольких дней.
Из-за грозы в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии, которые затронули 254 трансформаторные подстанции и 15 высоковольтных воздушных линий электропередачи.
В Киевской области из-за непогоды без электричества остались более 8,3 тыс. семей, при этом больше всего отключений зафиксировано в Бучанском, Обуховском и Вышгородском районах.
Военно-воздушные Силы Украины информируют о российских Шахедах, которые летят со стороны Обухова курсом на Киев.
Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.
Адвокат был приговорен к 15 годам лишения свободы, он убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом.
В понедельник, 4 марта, в поселке Триполье Киевской области произошел взрыв в жилом доме. В результате чрезвычайной ситуации пострадала женщина.
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над частями Кировоградской и Киевской областей были замечены беспилотники "Shahed" иранского производства.