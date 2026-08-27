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После атаки рф в шести городах Киевской области ухудшилось качество воздуха - ОВА

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

В Киевской области после атаки рф зафиксировали пыль и повышенный уровень CO2. Специалисты советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

После атаки рф в шести городах Киевской области ухудшилось качество воздуха - ОВА

В Киевской области вследствие атаки рф фиксируют ухудшение качества воздуха, сообщили в Киевской ОВА в четверг, пишет УНН.

В ряде населённых пунктов Киевской области утром 27 августа зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха вследствие вражеской атаки

- сообщили в ОВА.

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, как сообщается, "в городе Борисполь зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода CO2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется вследствие пожаров. Также из-за мелкодисперсной пыли временно ухудшилось качество атмосферного воздуха в городах Иванков, Белая Церковь, Васильков, Обухов и Бровары".

Это, как указано, может вызвать дискомфорт при дыхании у пожилых людей, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют: держать окна закрытыми; ограничить длительное пребывание на открытом воздухе; пить достаточно воды; при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.

"В других населённых пунктах Киевщины, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось", - говорится в сообщении.

Уровень гамма-излучения в Киевской области, как отмечается, соответствует природному фону.

Киевскую область всю ночь атаковали российские дроны и баллистические ракеты, горят склады27.08.26, 09:00 • 3866 просмотров

Юлия Шрамко

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