После атаки рф в шести городах Киевской области ухудшилось качество воздуха - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области после атаки рф зафиксировали пыль и повышенный уровень CO2. Специалисты советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
В Киевской области вследствие атаки рф фиксируют ухудшение качества воздуха, сообщили в Киевской ОВА в четверг, пишет УНН.
В ряде населённых пунктов Киевской области утром 27 августа зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха вследствие вражеской атаки
По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, как сообщается, "в городе Борисполь зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода CO2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется вследствие пожаров. Также из-за мелкодисперсной пыли временно ухудшилось качество атмосферного воздуха в городах Иванков, Белая Церковь, Васильков, Обухов и Бровары".
Это, как указано, может вызвать дискомфорт при дыхании у пожилых людей, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют: держать окна закрытыми; ограничить длительное пребывание на открытом воздухе; пить достаточно воды; при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.
"В других населённых пунктах Киевщины, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось", - говорится в сообщении.
Уровень гамма-излучения в Киевской области, как отмечается, соответствует природному фону.
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