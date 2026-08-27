Киевщину всю ночь атаковали российские дроны и баллистика, горят склады
Киев • УНН
В Киевской области из-за ночной атаки повреждены склады и частные дома. В Бориспольском районе вспыхнул пожар, пострадавших нет.
Киевская область всю ночь подвергалась атаке рф дронами и баллистикой, повреждены склады в двух районах, на одном из них произошел пожар, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
Враг всю ночь атаковал Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время продолжается его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы. Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах
По предварительной информации, с его слов, среди гражданского населения пострадавших нет.
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