"Будто утратил способность формулировать слова" — нобелевский лауреат по медицине Дейссерот рассказал, как узнал о победе

Лауреат Нобелевской премии по медицине профессор Карл Дейссерот едва не пропустил звонок с сообщением о своей победе от комитета. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, доктор Карл Дейссерот называет себя "совой" и часто работает до полуночи. По его словам, после просмотра научных статей и переписки со студентами он только лег спать, когда ему позвонили из Нобелевской ассамблеи в Стокгольме.

"Я почти почувствовал, будто утратил способность формулировать слова, но через минуту-две пришел в себя", — сказал Дейссерот.

Пока научные корреспонденты общались с Дейссеротом по телефону и через Zoom, фотограф и видеооператор издания поспешили к его дому в Стэнфорде. Фотограф прибыл около 3:30 утра и увидел перед домом украшения к Хэллоуину, но внутри горел лишь один свет. Он опасался, что ошибся домом, прежде чем набрался смелости постучать в дверь.

Доктор Мишель Монже-Дейссерот, жена ученого, открыла дверь и пригласила фотографа в дом, где лауреат Нобелевской премии отвечал на звонки, сидя на диване.

Дейссерот признался агентству AP, что был удивлен, узнав, что его работа была отмечена Нобелевской премией, но его жена не была удивлена.

Напомним

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026 года присуждена Карлу Дейссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю "за их открытия, касающиеся светозависимых ионных каналов и оптогенетики".