Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року присуджено Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю "за їхні відкриття, що стосуються світлозалежних іонних каналів та оптогенетики". Про це повідомили у нобелівському комітеті 5 жовтня, пише УНН.

Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за 2026 рік за відкриття, що призвели до розвитку оптогенетики, яка дозволяє вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Цей метод зараз використовується в лабораторіях по всьому світу для розкриття таємниць мозку - повідомили організатори.

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Петер Гегеманн та Георг Нагель – лауреати премії з медицини 2026 року – як повідомляється, відкрили чудовий білок, каналородопсин, в одноклітинних водоростях.

"Гегеман задавався питанням, як Chlamydomonas, одноклітинні водорості, здатні плисти до джерела світла. На початку 2000-х років він та Георг Нагель відкрили каналородопсин, білок водоростей з унікальними властивостями, розташований на поверхні клітини. При освітленні синім світлом у білку відкривається канал. Потім заряджені іони надходять у клітину, створюючи електричний імпульс. Вони виявили, що незалежно від того, до якої клітини вони помістили білок, ці клітини стали світлочутливими", - ідеться у повідомленні.

Лауреат Нобелівської премії з медицини цього року Карл Дейссерот, як вказано, перетворив білок каналородопсин на світлокерований перемикач для нервових клітин.

Дейссерот ввів ген каналородопсину в нервові клітини щурів. Висвітлюючи клітини синім світлом, він зміг запустити нервовий сигнал. Він опублікував це відкриття у 2005 році. Через два роки він змусив цей світлокерований перемикач для нервових клітин працювати в мозку живих мишей.

Лауреати Нобелівської премії 2026 року у галузі фізіології чи медицини заклали основу нової ери у нейробіології, наголосили у Нобелівському комітеті.

"Використовуючи оптогенетику, дослідники змогли виявити нейронні ланцюги, керуючі певними спогадами, почуттями та поведінкою, що мають стосунок до неврологічних та психіатричних розладів. У клінічній медицині дослідники використовують цей метод у спробах відновити зір у людей із порушеннями зору", - сказано у повідомленні.

"Оптогенетика докорінно змінила наше розуміння роботи мозку. Щодня приносить нові відкриття, які допомагають розгадати одну з найбільших загадок людства: як працює наш неймовірний мозок", - зазначається у повідомленні.

Довідково

Нобелівський тиждень - 2026 розпочався 5 жовтня і триватиме до 12 жовтня. Під час нього оголошують лауреатів у шести номінаціях.