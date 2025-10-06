Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття, що можуть стимулювати розробку методів лікування раку
Київ • УНН
Мері Е. Брункоу, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року. Їхні відкриття стосуються периферичної імунної толерантності та контролю роботи імунної системи.
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року присуджено Мері Е. Брункоу, Фреду Рамсделлу та Шимону Сакагучі "за відкриття, що стосуються периферичної імунної толерантності", повідомили у Нобелівському комітеті 6 жовтня, пише УНН.
Деталі
"Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі були удостоєні Нобелівської премії з фізіології та медицини 2025 року за їхні новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності, яка запобігає завданню шкоди організму з боку імунної системи", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, лауреати премії з медицини 2025 року з'ясували, як контролюється робота імунної системи. А саме - визначили захисників імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм.
"Відкриття лауреатів Нобелівської премії 2025 року започаткувало розвиток периферичної толерантності, стимулюючи розробку методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Це також може призвести до успішнішої трансплантації. Деякі з цих методів лікування зараз проходять клінічні випробування", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Віктор Емброс та Гері Рувкун отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2024 року. Нагороду присуджено за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційному регулюванні генів.