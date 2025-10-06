Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття, що можуть стимулювати розробку методів лікування раку

$41.230.05
10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС
6 жовтня, 00:26
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду
6 жовтня, 01:58
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село Лапаївка
6 жовтня, 02:29
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено
6 жовтня, 03:21
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині
06:37
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
08:19
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
06:06
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
4 жовтня, 08:00
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
3 жовтня, 14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Тім Кук
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Європа
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Шахед-136
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття, що можуть стимулювати розробку методів лікування раку

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Мері Е. Брункоу, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року. Їхні відкриття стосуються периферичної імунної толерантності та контролю роботи імунної системи.

Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття, що можуть стимулювати розробку методів лікування раку

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року присуджено Мері Е. Брункоу, Фреду Рамсделлу та Шимону Сакагучі "за відкриття, що стосуються периферичної імунної толерантності", повідомили у Нобелівському комітеті 6 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі були удостоєні Нобелівської премії з фізіології та медицини 2025 року за їхні новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності, яка запобігає завданню шкоди організму з боку імунної системи", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, лауреати премії з медицини 2025 року з'ясували, як контролюється робота імунної системи. А саме - визначили захисників імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм.

"Відкриття лауреатів Нобелівської премії 2025 року започаткувало розвиток периферичної толерантності, стимулюючи розробку методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Це також може призвести до успішнішої трансплантації. Деякі з цих методів лікування зараз проходять клінічні випробування", - ідеться у повідомленні.

Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
06.10.25, 09:06

Нагадаємо

Віктор Емброс та Гері Рувкун отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини 2024 року. Нагороду присуджено за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційному регулюванні генів.

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу