Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій

З початком Нобелівського тижня увага світу прикута до претендентів на престижну премію. Серед них - політики, активісти та гуманітарні організації. Громадськість і букмекери вже оцінюють їхні шанси на перемогу, пише УНН.

Деталі

Оголошення лауреатів Нобелівської премії 2025 року відбудеться з 6 по 13 жовтня і закінчиться оголошенням переможців Премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.

Усі церемонії можна буде переглянути онлайн на офіційних цифрових каналах премії.

Розклад оголошення лауреатів Нобелівської премії 2025 року

Фізіологія або медицина - понеділок, 6 жовтня, не раніше 12:30 за київським часом;

фізика - вівторок, 7 жовтня, не раніше 12:45 за київським часом;

хімія - середа, 8 жовтня, не раніше 12:45 за київським часом;

література - четвер, 9 жовтня, не раніше 14:00 за київським часом;

мир - п’ятниця, 10 жовтня, 12:00 за київським часом;

економічні науки - понеділок, 13 жовтня, не раніше 12:45 за київським часом.

Історія Нобелівської премії

Нобелівська премія була заснована шведським хіміком і винахідником динаміту Альфредом Нобелем і з 1901 майже щороку присуджується за видатні досягнення на благо людства. У 1895 році, за рік до смерті, Нобель склав заповіт, який передбачав створення фонду для фінансування нагород у п’яти сферах: фізика, хімія, фізіологія та медицина, література, а також внесок у справу миру та розвиток людства.

Процес висунення кандидатів

Щороку у вересні Нобелівські комітети запрошують тисячі науковців та академіків подавати кандидатури, аби якомога ширше представити країни та університети світу. Номінантів на Нобелівську премію миру можуть пропонувати будь-які особи без попереднього запрошення, що інколи призводить до суперечливих висунень, зокрема політичних діячів.

Після отримання кандидатур комітети складають шорт-лист, консультуються з експертами і визначають переможців у кожній категорії.

Хто обирає нобелівських лауреатів

Лауреати Нобелівської премії обираються через голосування членів організацій, відповідальних за присудження нагород:

фізика, хімія та економіка - Шведська королівська академія наук;

медицина або фізіологія - Нобелівська асамблея Каролінського інституту;

література - Шведська академія;

премія миру - Норвезький Нобелівський комітет.

Норвезький Нобелівський комітет, який відповідає за присудження премії миру, складається з п’яти членів, обраних норвезьким парламентом.

Під час церемонії нагородження лауреати отримують золоту медаль із зображенням Альфреда Нобеля, диплом від короля Швеції та грошову премію. Її розмір не є постійним і може змінюватися щороку.

Трамп претендує на премію миру

У серпні 2025 року Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Свою підтримку йому висловили кілька світових лідерів, серед яких прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр Камбоджі Хун Мане, президент Габону Бріс Олігі Нгема, прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунгірехе.

Деякі експерти вважають публікацію цього списку на сайті Білого дому із підписом "Президент Дональд Трамп - президент миру", як можливий тиск на Норвезький Нобелівський комітет.

Втім попри активні зусилля Дональда Трампа здобути Нобелівську премію миру, більшість американців ставляться до його кандидатури скептично. За даними опитування Washington Post-Ipsos, 76% респондентів вважають, що він не заслуговує на нагороду, тоді як лише 22% підтримують його номінацію. Скепсис обумовлений, зокрема, невдоволенням громадськості його політикою: 60% негативно оцінюють дії Трампа щодо війни між росією та Україною, а 58% - щодо конфлікту в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

Як пише видання, схоже ставлення громадськості спостерігалося й під час нагородження премією Барака Обами у 2009 році: тоді 54–61% американців вважали, що він не заслуговував на нагороду.

Бажання Дональда Трампа здобути Нобелівську премію миру супроводжувало його обидва терміни на посаді, а останні місяці його зусилля активізувалися. Кампанія включала як публічні заяви, так і приватні контакти з норвезькими офіційними особами, зокрема з міністром фінансів Єнсом Столтенбергом. Трамп також вказував на власну роль у зменшенні кількості конфліктів у світі.

Прагнення отримати нагороду, за словами експертів, може спонукати його до активізації зусиль у врегулюванні війни в Україні, включно з прямими переговорами з володимиром путіним. Однак члени Норвезького Нобелівського комітету поки що залишаються скептично налаштованими.

Букмекери пропонують зробити ставку

Станом на 3 жовтня ймовірність здобуття Нобелівської премії миру Дональдом Трампом оцінювалася лише в 3%. Найбільші шанси - у Центрів екстреного реагування в Судані, які відіграли ключову роль у гуманітарній допомозі під час громадянської війни (24%), та організації БАПОР (9%).

Серед інших помітних кандидатів - Юлія Навальна, дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, та "Лікарі без кордонів" (6%). Шанси Ґрети Тунберг оцінюють у 3%, а Володимир Зеленський йде слідом після Трампа з 2% ймовірності.

