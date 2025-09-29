Нардепи пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру

$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 3066 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 14170 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 19645 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 14474 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 19340 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 12366 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28039 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48528 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70045 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 51280 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
66%
755мм
Популярнi новини
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 17180 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26244 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20280 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 17769 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13061 перегляди
Публікації
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 14156 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 19633 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 18060 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20562 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 76028 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрюс Кубілюс
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Польща
Данія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 2016 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13303 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26474 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 28845 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 38329 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
TikTok
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»

Нардепи пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Народні обранці зареєстрували проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Дональда Трампа на здобуття премії миру. Серед авторів — Анна Скороход, Анатолій Урбанський та Тарас Батенко.

Нардепи пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Нардепи пропонують Раді звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття премії миру. Відповідний проєкт постанови народні обранці зареєстрували у парламенті, передає УНН.

Деталі

Проєкт Постанови (№14088) про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру був зареєстрований у парламенті сьогодні, 29 вересня.

Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20.08.25, 05:28 • 92292 перегляди

Авторами документу є низка нардепів. Серед них - Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко та ін.

Текст проєкту постанови наразі відсутній на сайті ВР.

Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру за закінчення війни (відео)24.09.25, 02:21 • 4038 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова висунути Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у разі, якщо йому вдасться покласти край війні.

Якщо домовиться про мир для України без територіальних поступок рф: Хілларі Клінтон заявила, що готова висунути Трампа на Нобелівську премію миру15.08.25, 20:50 • 3739 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Верховна Рада України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна