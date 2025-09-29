Нардепи пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
Народні обранці зареєстрували проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Дональда Трампа на здобуття премії миру. Серед авторів — Анна Скороход, Анатолій Урбанський та Тарас Батенко.
Деталі
Проєкт Постанови (№14088) про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру був зареєстрований у парламенті сьогодні, 29 вересня.
Авторами документу є низка нардепів. Серед них - Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко та ін.
Текст проєкту постанови наразі відсутній на сайті ВР.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова висунути Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у разі, якщо йому вдасться покласти край війні.
