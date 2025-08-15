Якщо домовиться про мир для України без територіальних поступок рф: Хілларі Клінтон заявила, що готова висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон заявила, що розгляне можливість висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він успішно домовиться з росією про мир, вигідний для України, і не капітулює перед російським диктатором володимиром путіним. Про це пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Клінтон, яка програла вибори 2016 року Трампу, заявила, що президент США повинен прагнути захистити європейську безпеку під час зустрічі з російським президентом на Алясці сьогодні.

Зустріч путіна та Трампа в Анкориджі з високими ставками відбудеться через три з половиною роки війни росії з Україною, яку Трамп обіцяв припинити в перший день свого повернення на посаду в січні.

Трамп попередив, що якщо росія не сяде за стіл переговорів, щоб припинити війну, то держава-агресор зіткнеться з серйозними наслідками, ймовірно, економічними. В останні місяці адміністрація Трампа високо оцінювала різні мирні угоди та переговори, укладені протягом його перших шести місяців у Білому домі.

"З усього, що я прочитала, я розумію, що Трамп дуже хотів би отримати Нобелівську премію миру, і, чесно кажучи, якби він міг покласти край цій жахливій війні, де путін є агресором, вторгаючись у сусідню країну, намагаючись змінити кордони... Якби він міг покласти цьому край, не ставлячи Україну в становище, коли вона повинна поступитися своєю територією агресору, певним чином підтвердити бачення путіна про велику росію, але натомість міг би реально протистояти путіну, чого ми не бачили, але, можливо, це можливість, щоб чітко дати зрозуміти, що має бути припинення вогню, не буде обміну територіями, і що протягом певного періоду часу путін повинен фактично вивести війська з території, яку він захопив, щоб продемонструвати свої добросовісні зусилля, скажімо так, не загрожувати європейській безпеці...", - заявила Клінтон, виступаючи в подкасті Raging Moderates.

Клінтон наголосила, що вони б висунула Трампа на Нобелівську премію, якби він міг зупинити агресивну війну росії проти України.

"Послухайте, якби ми могли це зробити, якби президент Трамп був архітектором цього, я б висунула його на Нобелівську премію миру, тому що моя мета тут — не допустити капітуляції перед путіним, за сприяння та підтримки Сполучених Штатів", - заявила Клінтон.

Доповнення

Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску, де заплановані переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Трамп вже прибув до Анкориджа разом з делегацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські удари по українських містах тривають навіть у день переговорів, що свідчить про відсутність намірів завершувати війну. Він наголосив на важливості сильної позиції США для чесного закінчення війни.