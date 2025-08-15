У день перемовин вони теж убивають, і це багато говорить: Зеленський відреагував на атаки рф по Україні у день саміту на Алясці

Президент України Володимир Зеленський відреагува на російські удари по українським містам і зауважив, що "у день перемовин вони теж убивають, і це багато говорить", передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що отримує доповіді від розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде російський диктатор володимир путін. Крім того, надходять і доповіді з регіонів України після російських ударів.

Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить - зазначив Зеленський.

Ракетна атака рф на Дніпровський район: загинув чоловік

Додамо

Глава держави додав, що напередодні відбулось обговорення зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати.

Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу - резюмував Зеленський.

Ворог вдарив по центру Сум, спалахнула масштабна пожежа

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.