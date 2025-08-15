$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
У день перемовин вони теж убивають, і це багато говорить: Зеленський відреагував на атаки рф по Україні у день саміту на Алясці

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Президент Зеленський заявив, що російські удари по українських містах тривають навіть у день переговорів, що свідчить про відсутність намірів завершувати війну. Він наголосив на важливості сильної позиції США для чесного закінчення війни.

У день перемовин вони теж убивають, і це багато говорить: Зеленський відреагував на атаки рф по Україні у день саміту на Алясці

Президент України Володимир Зеленський відреагува на російські удари по українським містам і зауважив, що "у день перемовин вони теж убивають, і це багато говорить", передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що отримує доповіді від розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде російський диктатор володимир путін. Крім того, надходять і доповіді з регіонів України після російських ударів.

Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить 

- зазначив Зеленський.

Ракетна атака рф на Дніпровський район: загинув чоловік15.08.25, 17:18 • 3076 переглядiв

Додамо

Глава держави додав, що напередодні відбулось обговорення зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати.

Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу 

- резюмував Зеленський.

Ворог вдарив по центру Сум, спалахнула масштабна пожежа15.08.25, 17:48 • 4412 переглядiв

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Антоніна Туманова

