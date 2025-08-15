$41.450.06
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 5840 перегляди

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці не буде переломною. Це буде початок процесу в якому путін буде залучений наживо. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Олег Лісний.  

Сценарії зустрічі Трампа з путіним 

Лісний вважає, що зустріч Трампа та путіна на Алясці не буде переломною. 

Я думаю, що сценарій наступний й він фактично один. Я не вважаю, що ця зустріч буде історичною та переломною. Я вважаю, що це буде початок процесу в якому путін буде залучений наживо. Тому я вважаю, що це саме початок процесу. Раніше путін залучався в телефонному режимі, а тут ми потрапляємо в ситуацію, коли путін буде змушений брати участь в наступних раундах. Він не зможе пропетляти так, як це сталося в Стамбулі, коли Зеленський приїхав, а він прислав своїх міньйонів

- сказав Лісний.  

Тому на думку політолога, для України це непогана історія.

"Оскільки ми пропрацювали цей момент. Про Україну без України давно вже не говорять й не мають це починати робити", - зазначив Лісний. 

Політолог вважає, що після зустрічі на Алясці ідеальним варіантом розвитку подій буде тристороння або чотиристороння зустріч.  

"Тому наступний формат в ідеалі, як на мене - це або в режимі трьох: Трамп, Зеленський та путін. Або у форматі, який мені більше подобається й він більш продуктивний - це Трамп, Зеленський, путін та представник Європи", - сказав Лісний. 

За його словами, над цим варіантом Президент Зеленський дуже плідно попрацював, оскільки обдзвонив та об'їхав багатьох лідерів напередодні зустрічі Трампа та путіна. 

"Було видно, що Європа теж не хоче, щоб без неї вирішувалося це питання", - додав політолог. 

Лісний прокоментував також шанси того, що путін погодиться на зустріч із Зеленським у чотиристоронньому форматі за участі представника від Європи. 

Канцлер Німеччини очікує переговорів путіна з Україною після саміту з Трампом15.08.25, 12:05 • 2902 перегляди

"Це запитання із зірочкою, тому що путін чітко демонструє, що він не хоче спілкуватися та підписувати угоду ні з ким, окрім Трампа. Тому нам доведеться привчити Трампа до того, що має бути Європа. І він має примусити путіна до такого формату. Чи зможе він це зробити швидко, я сумніваюсь. Тому буде витрачено багато часу саме на наступний раунд. Варіант, що буде успіх, Трамп набере Зеленського й той прилетить на Аляску й все там підпишуть, малоймовірний", - розповів Лісний. 

На думку політолога, для України найвигідніший варіант - це реалізація наступного раунду переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі. 

"Якщо брати наші інтереси, те, що для нас вигідно й може закінчитися конкретним результатом, то це формат трьох або чотирьох. Все решта - це буде знову відтягування санкцій, це буде про путіна, але не про нас. Тому ми маємо заходити в ці сценарії. Я не скажу, що вони будуть дуже легкі. Вони на рівні організації будуть дуже складними, особливо у чотиристоронньому форматі", - сказав Лісний. 

Трамп сподівається досягти припинення бойових дій на саміті з путіним - Рубіо14.08.25, 19:11 • 8510 переглядiв

путін та територіальні вимоги 

Лісний також прокоментував сценарій за яким путін для укладення угоди вимагатиме від України відмову від своїх територій. 

"Зеленський у спілкуванні із журналістами допускав цю тему, що на Україну можуть тиснути. Але щодо того, що путін запропонував й Трамп погодився, я дуже сумніваюсь. Тому що тоді виходить, що не Трамп дотиснув путіна, а путін дотиснув Трампа й він переможець. Трамп не може дозволити собі, це зробити. Має бути останнє слово за ним", - сказав Лісний.

Політолог поділився ще одним сценарієм, проте відніс його до категорії - фантастика. 

"Якщо путін буде вимагати (щоб Україна поступилась територіями - ред.), то це буде бикування й це може спровокувати жорстку дію з боку Трампа, він може вдатися до санкцій. Тобто Трамп щось пропонує, путін відкидає й продовжує гнути свою лінію про території, карти тощо. Цей варіант для нас теж непоганий, оскільки тоді Трамп вдасться до жорстких дій", - сказав політолог. 

Він зазначив, що для України - це ідеальний шторм, який закінчився економічним крахом рф в перспективі. 

Білий дім назвав саміт Трампа і путіна на Алясці "вправою з вислуховування"13.08.25, 04:00 • 4312 переглядiв

Що відомо про зустріч на Алясці 

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін проведуть зустріч 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Трампа з путіним у Білому домі є з'ясуванням позицій, а не поступкою. Він наголосив, що президент США хоче мати всі факти та подивитися путіну в очі.

Радник кремля дмитро суслов розповів чого путін очікує від саміту на Алясці. Так, йдеться про виведення українських військ з Донбасу, відмова від вступу в НАТО, демілітаризація України та конституційна реформа щодо федеративного устрою.

Натомість росія, за його словами, піде на перемир'я та виведе своїх окупантів із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. При цьому лінія фронту в інших районах не зміниться.

Президент США зазначив, що зустріч на Алясці стане етапом підготовки другої зустрічі за участі Зеленського. Трамп наголошував, що вона  включатиме "взаємні поступки" з питань кордонів і земельних ділянок, але деталей не навів.

Марко Рубіо заявляв, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж сьогоднішня зустріч між Дональдом Трампом і володимиром путіним

Міністр закордонних справ України Сибіга наголошував, що росія має сказати чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України.

Речник російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

путін готує до зустрічі з Трампом "історичні матеріали", згідно з якими Україна нібито "штучна держава" - ЦПД 14.08.25, 15:35 • 4850 переглядiв

Анна Мурашко

